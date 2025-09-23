Oud-Feyenoorder hekelt Slot: ‘Als persoon niet hoog zitten’

Voormalig Feyenoord-talent is geen fan van Arne Slot, laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. De gestopte doelman kreeg in 2023 van de toenmalig trainer van Feyenoord te horen dat hij als vierde doelman bij de selectie zou zitten, maar Slot kwam deze afspraak volgens Kroesen niet na.

Kroesen stond tussen 2022 en 2024 onder contract bij Feyenoord. Na zijn eerste seizoen in Rotterdam kreeg het keeperstalent te horen dat hij als vierde doelman bij het eerste elftal van Slot was gekomen. Dit kreeg hij enkele dagen voor de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle te horen. “Ik zat in de auto bij Lennard Hartjes toen ik de selectie voor die wedstrijd zag. Mijn naam was van het papiertje gehaald. Toen werd ik helemaal gek”, herinnert de gestopte doelman zich.

Dat voorval is de grote reden waarom Kroesen helemaal niks met Slot heeft. “Ik ben fan van hem als trainer, maar als persoon heb ik hem niet hoog zitten”, maakt de 22-jarige duidelijk. “We hadden afspraken gemaakt, maar die werden niet nagekomen.” Zijn liefde voor Feyenoord werd er ook door aangetast. “Ik ben er wel achter gekomen dat het niet handig is om bij een club te spelen waarvan je zielsveel houdt. Ik kan slecht tegen onrecht. Het was zo erg, dat ik er het laatste half jaar met de pet naar gegooid heb.”

Deelname aan Ex On The Beach

Nadat Kroesen vertrok bij Feyenoord, kreeg hij de kans zich op tv te laten zien. Het voormalig talent nam deel aan de realityshow Ex On The Beach, waar hij duizenden reacties op kreeg. “Velen zijn positief, die vinden het knap dat ik dit durfde.” Van anderen kreeg Kroesen te horen dat hij Feyenoord ‘voor schut zet’. “Maar zo zie ik het niet. Het heeft niks met Feyenoord te maken. Daar was ik juist net gestopt omdat ik het plezier in voetbal verloren was.”