Van Persie laat drietal buiten Feyenoord-selectie in Braga

Feyenoord heeft de 23-koppige selectie voor het uitduel bij Sporting Braga in de Europa League bekendgemaakt. Trainer Robin van Persie kan morgen (woensdag) in Portugal geen beroep doen op Givairo Read, Ayase Ueda en Leo Sauer. Het drietal krijgt rust en reist dus niet mee af naar Zuid-Europa. Drie andere spelers keren in Braga juist weer terug in de selectie.
"Givairo Read, Ayase Ueda en Leo Sauer blijven in Rotterdam. Zij krijgen rust", schrijft Feyenoord dinsdagmiddag op de clubsite. Read en Ueda stonden afgelopen zondag nog in de basis tegen AZ (3-3), maar Sauer ontbrak in dat duel ook al. Van Persie wilde desgevraagd niet spreken van een blessure, maar gaf wél aan dat de Slowaakse buitenspeler nog teveel last had van spierpijn na het midweekse duel met Fortuna Sittard.
In de wedstrijdselectie van Feyenoord is juist wél plek voor Jordan Lotomba, In-beom Hwang en Gonçalo Borges. De 26-jarige Lotomba ontbrak sinds de stadsderby tegen Excelsior (1-2 winst) vanwege een blessure. Ook Hwang (29) kwam op Woudestein voor het laatst in actie voor Feyenoord, een kuitblessure hield hem de afgelopen vier wedstrijden buiten de selectie. Zomeraankoop Borges (24) was niet geblesseerd, maar kreeg vanwege privéomstandigheden toestemming om naar zijn vaderland Portugal af te reizen. De aanvaller ontbrak daarom tegen Fortuna en tegen AZ.
Justin Bijlow
Timon Wellenreuther
Liam Bossin
Bart Nieuwkoop
Tsuyoshi Watanabe
Gijs Smal
Inbeom Hwang
Quinten Timber
Cyle Larin
Gonçalo Borges
Sem Steijn
Jordan Bos
Casper Tengstedt
Anel Ahmedhodžić
Anis Hadj Moussa
Gaoussou Diarra
Oussama Targhalline
Jordan Lotomba
Malcolm Jeng
Aymen Sliti
Jaden Slory
Luciano Valente
Jan Plug