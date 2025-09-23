Van Persie laat drietal buiten Feyenoord-selectie in Braga

Feyenoord heeft de 23-koppige selectie voor het uitduel bij Sporting Braga in de Europa League bekendgemaakt. Trainer Robin van Persie kan morgen (woensdag) in Portugal geen beroep doen op , en . Het drietal krijgt rust en reist dus niet mee af naar Zuid-Europa. Drie andere spelers keren in Braga juist weer terug in de selectie.

"Givairo Read, Ayase Ueda en Leo Sauer blijven in Rotterdam. Zij krijgen rust", schrijft Feyenoord dinsdagmiddag op de clubsite. Read en Ueda stonden afgelopen zondag nog in de basis tegen AZ (3-3), maar Sauer ontbrak in dat duel ook al. Van Persie wilde desgevraagd niet spreken van een blessure, maar gaf wél aan dat de Slowaakse buitenspeler nog teveel last had van spierpijn na het midweekse duel met Fortuna Sittard.

Artikel gaat verder onder video

In de wedstrijdselectie van Feyenoord is juist wél plek voor Jordan Lotomba, In-beom Hwang en Gonçalo Borges. De 26-jarige Lotomba ontbrak sinds de stadsderby tegen Excelsior (1-2 winst) vanwege een blessure. Ook Hwang (29) kwam op Woudestein voor het laatst in actie voor Feyenoord, een kuitblessure hield hem de afgelopen vier wedstrijden buiten de selectie. Zomeraankoop Borges (24) was niet geblesseerd, maar kreeg vanwege privéomstandigheden toestemming om naar zijn vaderland Portugal af te reizen. De aanvaller ontbrak daarom tegen Fortuna en tegen AZ.

Selectie Feyenoord voor Braga-uit:

Justin Bijlow

Timon Wellenreuther

Liam Bossin

Bart Nieuwkoop

Tsuyoshi Watanabe

Gijs Smal

Inbeom Hwang

Quinten Timber

Cyle Larin

Gonçalo Borges

Sem Steijn

Jordan Bos

Casper Tengstedt

Anel Ahmedhodžić

Anis Hadj Moussa

Gaoussou Diarra

Oussama Targhalline

Jordan Lotomba

Malcolm Jeng

Aymen Sliti

Jaden Slory

Luciano Valente

Jan Plug