Braga - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de Europa League-wedstrijd uitgezonden?

Sporting Braga - Feyenoord
Frank Hoekman
23 september 2025, 10:53

Feyenoord trapt de competitiefase van de Europa League op woensdag 24 september af met een uitduel tegen Sporting Braga. Het duel tussen de koploper van de Eredivisie en de Portugese subtopper wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Sporting Braga - Feyenoord?

Het duel in het Estádio Municipal begint woensdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft scheidsrechter Nikola Dabanovic uit Montenegro aangewezen om de wedstrijd tussen Braga en Feyenoord in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Sporting Braga - Feyenoord uitgezonden?

Ziggo Sport zendt de wedstrijd tussen Braga en Feyenoord uit op het hoofdkanaal, voor abonnees van de zender te vinden op kanaal 14. Ruim een uur voor de aftrap, om 19.50 uur, begint de voorbeschouwing in het programma UEFA Matchday.

Hoe kijk je gratis naar Braga - Feyenoord zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd tussen Sporting Braga en Feyenoord gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Welke clubs treft Feyenoord nog meer in de Europa League?

Na het bezoek aan Braga speelt Feyenoord nog zeven duels in de competitiefase van de Europa League. Dit is het resterende programma voor de mannen van Van Persie:

Donderdag 2 oktober, 21.00 uur: Feyenoord - Aston Villa

Welk resultaat verwacht jij bij Sporting Braga - Feyenoord?

168 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

  Gisteren, 22:25
  Gisteren, 18:12
  Gisteren, 17:17
Braga - Feyenoord

Sporting Braga
21:00
Feyenoord
Wordt gespeeld op 24 sep. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

