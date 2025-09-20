Wáár is zomeraankoop van Feyenoord? ‘Politie Rotterdam: doe iets’

Bart Obbink, Alex Mazereeuw en Anton Slotboom vragen zich af hoe erop staat bij Feyenoord. De van Benfica overgekomen spits heeft nog geen basisplaats kunnen afdwingen bij de Rotterdammers en bleef afgelopen twee duels zelfs negentig minuten op de reservebank. In de FCA Daily - van FC Afkicken - vraagt men zich af waar de Deen überhaupt is gebleven.

Feyenoord pikte Tengstedt voor een bedrag van zo’n zes miljoen euro op bij Benfica, maar heeft nog niet bepaald plezier gehad van de aankoop. De Deen speelde tot dusverre slechts dertig minuten in de VriendenLoterij Eredivisie. “Het grote mysterie in De Kuip”, begint Slotboom. “Wáár is Tengstedt? En is het een voetballer?”, vraagt diezelfde Slotboom zich cynisch af.

Mazereeuw doet daar een schepje bovenop: “We moeten echt een soort opsporingsbevel voor hem starten. Politie Rotterdam: doe iets. Waar is hij en wat is er aan de hand.” De podcastmaker is vervolgens iets serieuzer: “Ik weet niet óf we hem nog gaan zien.”

Vervolgens komt het cynisme toch weer terug op tafel. “Kan het niet zijn dat Robin van Persie soms spelers vergeet. Dat hij denkt: hoeveel spitsen hadden we nou? Dat hij zo zit van: had ik nou twee of drie spitsen? Ik denk dat dat nu met Tengstedt aan het gebeuren is”, zegt Mazereeuw. Of Tengstedt komend weekend – tijdens AZ – Feyenoord – wél in actie komt, is nog de grote vraag.