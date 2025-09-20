Wáár is zomeraankoop van Feyenoord? ‘Politie Rotterdam: doe iets’

Bart Obbink, Alex Mazereeuw en Anton Slotboom vragen zich af hoe Casper Tengstedt erop staat bij Feyenoord. De van Benfica overgekomen spits heeft nog geen basisplaats kunnen afdwingen bij de Rotterdammers en bleef afgelopen twee duels zelfs negentig minuten op de reservebank. In de FCA Daily - van FC Afkicken - vraagt men zich af waar de Deen überhaupt is gebleven.
Feyenoord pikte Tengstedt voor een bedrag van zo’n zes miljoen euro op bij Benfica, maar heeft nog niet bepaald plezier gehad van de aankoop. De Deen speelde tot dusverre slechts dertig minuten in de VriendenLoterij Eredivisie. “Het grote mysterie in De Kuip”, begint Slotboom. “Wáár is Tengstedt? En is het een voetballer?”, vraagt diezelfde Slotboom zich cynisch af.
Mazereeuw doet daar een schepje bovenop: “We moeten echt een soort opsporingsbevel voor hem starten. Politie Rotterdam: doe iets. Waar is hij en wat is er aan de hand.” De podcastmaker is vervolgens iets serieuzer: “Ik weet niet óf we hem nog gaan zien.”
Vervolgens komt het cynisme toch weer terug op tafel. “Kan het niet zijn dat Robin van Persie soms spelers vergeet. Dat hij denkt: hoeveel spitsen hadden we nou? Dat hij zo zit van: had ik nou twee of drie spitsen? Ik denk dat dat nu met Tengstedt aan het gebeuren is”, zegt Mazereeuw. Of Tengstedt komend weekend – tijdens AZ – Feyenoord – wél in actie komt, is nog de grote vraag.
Tsja 6mln door de plee gespoeld, samen met de 11mln van Borges. Wat een financieel trauma voor feijenoord waar te kloese miskoop na miskoop opstapelt. Het is zorgwekkend, financiele positie enorm onder druk. Over een nieuw stadion wordt door de financiele situatie niet eens meer gesproken. Scouting kan je bij feijenoord ook gelijk opdoeken die hebben nog nooit iets fatsoenlijks gescout. Ook terechte kritiek op het beleid van van persie. Die maakt de financiele ellende alleen maar erger. Goed dat van persie ter discussie word gesteld, het heeft feijenoord al CL gekost.
Geen enkele statement die je maakt is zelfs in de buurt van de waarheid. "miskoop na miskoop", de afgelopen periode/jaren maakt Feyenoord bakken met geld met transfers. "financiele positie enorm onder druk" op dit moment staat Feyenoord (in tegenstelling tot tien jaar geleden) er juist heel goed voor. "een nieuw stadion" heeft niets te maken met de financiele positie maar eerder met politieke ideeen en ambitie. Scouting is gelijk onzin, want zie mijn opmerking over bakken met geld verdiend met transfers. Waar is de terecht kritiek, je zegt het wel, maar niet echt onderbouwd. En er was geen financiele ellende. En met de huidige resultaten, is de positie van van Persie niet ter discussie. En hoe dan ook zijn we net in het seizoen geen enkele trainer zou nu al moeten worden afgerekend op de behaalde resultaten.
