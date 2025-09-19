Robin van Persie kan nog altijd niet beschikken over drietal Feyenoorders

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan tegen AZ nog geen beroep doen op In-beom Hwang, Jakub Moder en Jordan Lotomba. Het drietal is op de weg terug van blessures, maar de kraker tegen de Alkmaarders komt nog te vroeg voor het drietal.
Hwang en Lotomba kwamen dit seizoen al tot speelminuten voor Feyenoord, maar Moder wacht nog altijd op zijn eerste minuten van de nieuwe voetbaljaargang. Er werd de verwachting uitgesproken dat de Poolse middenvelder na de interlandperiode, maar hij is nog altijd niet fit genoeg om terug te keren bij de wedstrijdselectie.
In aanloop naar het duel met AZ heeft Van Persie een update gegeven over de voortgang van het herstel van het drietal. "Nou, Hwang is goed aan het trainen maar is er nog niet bij. Moder ook nog niet en Lotomba is ook goed aan het trainen, maar zal er ook nog niet bijzijn", luidt de duidelijke reactie van de Feyenoord-oefenmeester.
RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel is het opgevallen dat Hwang sinds hij bij Feyenoord speelt meer blessures heeft. Van Persie heeft wel een verklaring voor hoe dat komt. "Ook door zijn manier van spelen", stelt de coach. "Hij speelt veel duels en uiteindelijk is zijn manier van spelen heel intens en is het dan logisch dat je tegen tikken aanloopt. Bij Hwang zijn het vooral van dat soort momentjes. Van die impactmomenten uit duels, waardoor hij links en rechts wel wat pijntjes heeft."
Van Eersel stipt vervolgens Moder aan, van wie voor de dubbele ontmoeting met Fenerbahçe, begin augustus, werd gezegd dat hij een twijfelgeval was. Volgens de journalist lijkt de blessure van de Poolse middenvelder tegen te vallen. "Het valt niet mee, alleen we hebben 88 procent beschikbaarheid binnen onze selectie en dat is een heel mooi getal. Ik denk ook dat je rond de 85, 90 procent beschikbaarheid moet zitten als je echt wilt meedoen. Dus dat is allemaal prima. Alleen met Moder hadden we gehoopt dat het ietsje sneller ging. Langzaamaan gaat het wat beter, maar we kunnen dat ook niet overhaasten", besluit Van Persie, die niet aan kan geven waar Moder last van heeft vanwege de AVG-regels.
@descheids hoe vaak dan? Want bij mij weten heeft hij meer minuten gemaakt dan Weghorst en was hij beschikbaar in minsten 2/3 van de wedstrijden van Feyenoord. Daarnaast speelde hij 9 internlands afgelopen jaar. Dus volgens mij valt het allemaal wel mee.
Hij heeft vanaf seizoen 2015 / 2016 80 wedstrijden gemist door blessures. Waarvan 18 bij Feyenoord. Dat is toch behoorlijk wat. Weghorst 29 vanaf hetzelfde seizoen. Weliswaar minder minuten maar 80 wedstrijden vind ik toch heel wat.
@Arena wat.. argumenten.. eeuh. Dat is inderdaad behoorlijk wat meer dan Wout. Enige tegenargument wat ik kan aanvoeren is dat Wout niet vaak in de basis start en dus minder minuten maakt. Maar voor Feyenoord en Ajax weet ik dat niet. En t.o.v. Wout is geen argument voor of tegen veel blessures. Maar ja, I stand corrected. Dat is wel een geschiedenis.
Kan ja nagaan als deze mannen straks terug zijn. Overigens zie je bij clubs in de PL en andere grote competities ook wel meer blessuregevallen. De intensiteit ligt eenmaal wat hoger in Rotterdam. Van Moder weet je dat hij terug kwam van een ernstige blessure en heeft vorig seizoen alles gespeeld. Hwang is een topper en die staat er gelijk, achter de hand heb je nog Targhalline en Valente.. pfff niet normaal.
