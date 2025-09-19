Robin van Persie kan nog altijd niet beschikken over drietal Feyenoorders

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan tegen AZ nog geen beroep doen op In-beom Hwang, en . Het drietal is op de weg terug van blessures, maar de kraker tegen de Alkmaarders komt nog te vroeg voor het drietal.

Hwang en Lotomba kwamen dit seizoen al tot speelminuten voor Feyenoord, maar Moder wacht nog altijd op zijn eerste minuten van de nieuwe voetbaljaargang. Er werd de verwachting uitgesproken dat de Poolse middenvelder na de interlandperiode, maar hij is nog altijd niet fit genoeg om terug te keren bij de wedstrijdselectie.

In aanloop naar het duel met AZ heeft Van Persie een update gegeven over de voortgang van het herstel van het drietal. "Nou, Hwang is goed aan het trainen maar is er nog niet bij. Moder ook nog niet en Lotomba is ook goed aan het trainen, maar zal er ook nog niet bijzijn", luidt de duidelijke reactie van de Feyenoord-oefenmeester.

RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel is het opgevallen dat Hwang sinds hij bij Feyenoord speelt meer blessures heeft. Van Persie heeft wel een verklaring voor hoe dat komt. "Ook door zijn manier van spelen", stelt de coach. "Hij speelt veel duels en uiteindelijk is zijn manier van spelen heel intens en is het dan logisch dat je tegen tikken aanloopt. Bij Hwang zijn het vooral van dat soort momentjes. Van die impactmomenten uit duels, waardoor hij links en rechts wel wat pijntjes heeft."

Van Eersel stipt vervolgens Moder aan, van wie voor de dubbele ontmoeting met Fenerbahçe, begin augustus, werd gezegd dat hij een twijfelgeval was. Volgens de journalist lijkt de blessure van de Poolse middenvelder tegen te vallen. "Het valt niet mee, alleen we hebben 88 procent beschikbaarheid binnen onze selectie en dat is een heel mooi getal. Ik denk ook dat je rond de 85, 90 procent beschikbaarheid moet zitten als je echt wilt meedoen. Dus dat is allemaal prima. Alleen met Moder hadden we gehoopt dat het ietsje sneller ging. Langzaamaan gaat het wat beter, maar we kunnen dat ook niet overhaasten", besluit Van Persie, die niet aan kan geven waar Moder last van heeft vanwege de AVG-regels.