Boskamp vindt transferkeuze Feyenoord 'een werkelijke ramp'

Jan Boskamp is het totaal oneens met de keuze van Feyenoord om een jaar aan FC Utrecht te verhuren. De analist had de jonge middenvelder graag in De Kuip zien schitteren dit seizoen.

Zechiël staat al sinds 2018 onder contract, maar kon maar niet doorbreken bij de club. Vorig seizoen wilde hij meer speelminuten en dus maakte de middenvelder tijdelijk de overstap naar Sparta, waar hij tot negen optredens kwam. Dat smaakte naar meer en dus speelt Zechiël ook dit seizoen elders op huurbasis: bij FC Utrecht. Mogelijk zag hij ook in dat de concurrentie bij Feyenoord moordend zou worden, mede door de aankoop van Sem Steijn.

Jan Boskamp baalt ervan dat hij Zechiël niet voor Feyenoord zal zien spelen dit seizoen. In de podcast Boskamp & Kleine Gijp deelt hij zijn onvrede: "Het is werkelijk echt een ramp." Podcastgenoot Nicky van der Gijp is het niet helemaal eens met de mening van de voormalige trainer. "Het is toch heel goed dat hij een jaar Europese ervaring bij FC Utrecht op kan doen?" De reactie van Boskamp is duidelijk. "Leg jij mij nou eens uit waarom dat niet bij ons kan? Ik hoop dat hij niet wegloopt."

De kans dat Zechiël bij een fitte Feyenoord-selectie veel minuten voor de club had gemaakt, lijkt nihil. Naast Steijn werd ook Luciano Valente voor veel geld aangetrokken, terwijl er met Quinten Timber, Jakub Moder en In-beom Hwang al de nodige kwaliteit rondliep bij de ploeg van Robin van Persie. Bij FC Utrecht heeft Zechiël elke week een basisplaats.