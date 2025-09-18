Boskamp vindt transferkeuze Feyenoord 'een werkelijke ramp'

Jan Boskamp is het totaal oneens met de keuze van Feyenoord om Gjivai Zechiël een jaar aan FC Utrecht te verhuren. De analist had de jonge middenvelder graag in De Kuip zien schitteren dit seizoen.
Zechiël staat al sinds 2018 onder contract, maar kon maar niet doorbreken bij de club. Vorig seizoen wilde hij meer speelminuten en dus maakte de middenvelder tijdelijk de overstap naar Sparta, waar hij tot negen optredens kwam. Dat smaakte naar meer en dus speelt Zechiël ook dit seizoen elders op huurbasis: bij FC Utrecht. Mogelijk zag hij ook in dat de concurrentie bij Feyenoord moordend zou worden, mede door de aankoop van Sem Steijn.
Jan Boskamp baalt ervan dat hij Zechiël niet voor Feyenoord zal zien spelen dit seizoen. In de podcast Boskamp & Kleine Gijp deelt hij zijn onvrede: "Het is werkelijk echt een ramp." Podcastgenoot Nicky van der Gijp is het niet helemaal eens met de mening van de voormalige trainer. "Het is toch heel goed dat hij een jaar Europese ervaring bij FC Utrecht op kan doen?" De reactie van Boskamp is duidelijk. "Leg jij mij nou eens uit waarom dat niet bij ons kan? Ik hoop dat hij niet wegloopt."
De kans dat Zechiël bij een fitte Feyenoord-selectie veel minuten voor de club had gemaakt, lijkt nihil. Naast Steijn werd ook Luciano Valente voor veel geld aangetrokken, terwijl er met Quinten Timber, Jakub Moder en In-beom Hwang al de nodige kwaliteit rondliep bij de ploeg van Robin van Persie. Bij FC Utrecht heeft Zechiël elke week een basisplaats.
Een mooie speler inderdaad, maar in de drukte die er is op het middenveld bij Feyenoord zou hij niet veel speeltijd hebben gehad. Logisch hem te verhuren aan een club als FC Utrecht, die meedoet om plek 4-6. Daar kan hij zich veel beter ontwikkelen.
Het is zeker een goede speler. Jan is een man van gevoel. Maar wat Jan vergeet is dat Feyenoord nu meerdere middenvelders heeft die zo bizar goed zijn en verder zijn in hun ontwikkeling, dat er weinig minuten voor hem zouden overblijven. Dan zou zijn ontwikkeling vertragen. Juist het verhuren aan Utrecht was een meesterlijke zet van te kloese. Hij heeft nu veel speeltijd bij een subtop waardoor zijn ontwikkeling gewoon door gaat. Dit soort slimme zetten is de reden dat intern zoveel mensen lyrisch zijn over te Kloese, net als vele Feyenoord iconen. Niet elke TD heeft dit inzicht. Bijvoorbeeld bij ajax is kroes nog lang niet zo ver in zijn eigen ontwikkeling om dit te zien. Zo'n Mokio zit nu te verpieteren op de bank. Ze hebben een talent maar halen nog meer spelers op die positie waardoor zijn ontwikkeling nu stopt. Verhuur aan een club als Utrecht waardoor voor hem ook heel goed geweest. Jammer dat kroes te matig is om dit te zien. Verpest wederom een speler. Zorgelijke situatie.
@Neefje Barry dat klopt wel, maar vergeet niet dat zechiel meer potentie leek te hebben dan milambo, die uiteindekijk basisspeler werd. Ook ik had het gevoel dat hij een serieuze rol zou gaan spelen als basisspeler of als 1e vaste wissel.
@peterdejong1983 als ik er even op mag inhaken.. Zechiel heeft inderdaad meer potentie, was ook een absolute uitblinker in de jeugd.. Milambo is alleen voor zijn leeftijd fysiek veel sterker wat het iets makkelijker maakt om er gelijk te staan. Zechiel heeft daarin wat tijd nodig, net zoals Milambo nu weer even moet wennen aan het niveau in de PL. Zechiel mag het nu laten zien in de ED en in de Europa League, tijdens de wedstrijden in de CL kwam hij nog tekort wat ook helemaal niet erg is.. kijk bijvoorbeeld naar de Nederlandse clubs nu in de CL daar komen zelfs routiniers tekort voor de CL.
Een mooie speler inderdaad, maar in de drukte die er is op het middenveld bij Feyenoord zou hij niet veel speeltijd hebben gehad. Logisch hem te verhuren aan een club als FC Utrecht, die meedoet om plek 4-6. Daar kan hij zich veel beter ontwikkelen.
Het is zeker een goede speler. Jan is een man van gevoel. Maar wat Jan vergeet is dat Feyenoord nu meerdere middenvelders heeft die zo bizar goed zijn en verder zijn in hun ontwikkeling, dat er weinig minuten voor hem zouden overblijven. Dan zou zijn ontwikkeling vertragen. Juist het verhuren aan Utrecht was een meesterlijke zet van te kloese. Hij heeft nu veel speeltijd bij een subtop waardoor zijn ontwikkeling gewoon door gaat. Dit soort slimme zetten is de reden dat intern zoveel mensen lyrisch zijn over te Kloese, net als vele Feyenoord iconen. Niet elke TD heeft dit inzicht. Bijvoorbeeld bij ajax is kroes nog lang niet zo ver in zijn eigen ontwikkeling om dit te zien. Zo'n Mokio zit nu te verpieteren op de bank. Ze hebben een talent maar halen nog meer spelers op die positie waardoor zijn ontwikkeling nu stopt. Verhuur aan een club als Utrecht waardoor voor hem ook heel goed geweest. Jammer dat kroes te matig is om dit te zien. Verpest wederom een speler. Zorgelijke situatie.
@Neefje Barry dat klopt wel, maar vergeet niet dat zechiel meer potentie leek te hebben dan milambo, die uiteindekijk basisspeler werd. Ook ik had het gevoel dat hij een serieuze rol zou gaan spelen als basisspeler of als 1e vaste wissel.
@peterdejong1983 als ik er even op mag inhaken.. Zechiel heeft inderdaad meer potentie, was ook een absolute uitblinker in de jeugd.. Milambo is alleen voor zijn leeftijd fysiek veel sterker wat het iets makkelijker maakt om er gelijk te staan. Zechiel heeft daarin wat tijd nodig, net zoals Milambo nu weer even moet wennen aan het niveau in de PL. Zechiel mag het nu laten zien in de ED en in de Europa League, tijdens de wedstrijden in de CL kwam hij nog tekort wat ook helemaal niet erg is.. kijk bijvoorbeeld naar de Nederlandse clubs nu in de CL daar komen zelfs routiniers tekort voor de CL.