Live voetbal

Van Persie prikkelt Steijn met hard oordeel

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © ESPN
4 reacties
Niels Hassfeld
18 september 2025, 12:32

Robin van Persie is niet tevreden met de manier waarop Sem Steijn speelde tegen Fortuna Sittard (2-0 zege). De aanvoerder van Feyenoord speelde volgens zijn trainer erg zwak en werd daarom na ruim een uur gewisseld.

Steijn werd deze zomer voor een recordbedrag door Feyenoord overgenomen van FC Twente. De aanvallende middenvelder kreeg in zijn eerste officiële duel direct de aanvoerdersband van Van Persie en begon goed aan de competitie bij zijn nieuwe club, met twee treffers in de eerste twee duels.

Artikel gaat verder onder video

Sindsdien heeft Steijn niet meer gescoord en tegen Fortuna Sittard werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald. In gesprek met ESPN krijgt Van Persie van Hans Kraay junior de vraag of hij zich zorgen maakt om het gebrek aan doelpunten van zijn aanvoerder de afgelopen weken, omdat hij volgens de analist wel op achttien tot twintig goals moet uitkomen. “Dat is jouw aantal, maar het zou fijn zijn als dat zou ontstaan”, reageert de trainer.

Kraay vraagt vervolgens of Steijn ‘het even niet heeft’. “Ik vond hem vandaag vlak spelen”, antwoordt Van Persie, die wel een positief punt uitlicht. “Hij zat wat vaker bij tweede ballen, dus dat is goed. Maar hij heeft vandaag niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dat is ook de reden waarom ik hem wisselde.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Keuze Robin van Persie pakt dramatisch uit: 'Wat een vreselijke speler'

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
Ueda Feyenoord

Feyenoord komt nu wél langs Fortuna en vervolgt perfecte start

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Feyenoord Gerard Cox/Joke Bruijs

Feyenoord-fans eren Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73) met fraai eerbetoon

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
😎jurgen😎
3 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

prima iedereen die op de dag na 45 min niet brengt wat hij moet brengen eruit. Elke voetballer kan een wedstrijd niet lekker erin zitten en vechten tegen de bal. Dit moet en gaat hem motiveren .

Neefje Barry
124 Reacties
5 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Prima en eerlijke analyse. Beter zo dan ruzie zoeken met de pers omdat de kritische vraag je niet aanstaat. Dat deed een bepaalde andere trainer namelijk wel deze week. Daarin zie je dat van persie als mens en trainer verder is.

Ome Barend
442 Reacties
18 Dagen lid
488 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kijk zo hoort het in de top.. zelfs bij winst moeten er nog dingen verbeterd worden. En Steijn gaat beslissend zijn zondag tegen AZ, let maar op.

descheids
15 Reacties
0 Dagen lid
21 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

steijn de volgende waar van persie ruzie mee zoekt in de selectie. Maar de kritische noot van van persie komt natuurlijk wel ergens vandaag. steijn binnengehaald voor 15mln is totaal onzichtbaar. Niet gezien toen feijenoord kansloos uitgeschakeld werd tegen fenerbahce en niet gezien in de competitie. 15mln is dan wel kapitaalvernietiging. Bij feijenoord komen ze hier langzaam achter dat te kloese de zoveelste misaankoop heeft gedaan. Ik zie het somber in voor steijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

😎jurgen😎
3 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

prima iedereen die op de dag na 45 min niet brengt wat hij moet brengen eruit. Elke voetballer kan een wedstrijd niet lekker erin zitten en vechten tegen de bal. Dit moet en gaat hem motiveren .

Neefje Barry
124 Reacties
5 Dagen lid
65 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Prima en eerlijke analyse. Beter zo dan ruzie zoeken met de pers omdat de kritische vraag je niet aanstaat. Dat deed een bepaalde andere trainer namelijk wel deze week. Daarin zie je dat van persie als mens en trainer verder is.

Ome Barend
442 Reacties
18 Dagen lid
488 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kijk zo hoort het in de top.. zelfs bij winst moeten er nog dingen verbeterd worden. En Steijn gaat beslissend zijn zondag tegen AZ, let maar op.

descheids
15 Reacties
0 Dagen lid
21 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

steijn de volgende waar van persie ruzie mee zoekt in de selectie. Maar de kritische noot van van persie komt natuurlijk wel ergens vandaag. steijn binnengehaald voor 15mln is totaal onzichtbaar. Niet gezien toen feijenoord kansloos uitgeschakeld werd tegen fenerbahce en niet gezien in de competitie. 15mln is dan wel kapitaalvernietiging. Bij feijenoord komen ze hier langzaam achter dat te kloese de zoveelste misaankoop heeft gedaan. Ik zie het somber in voor steijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Fortuna

Feyenoord
2 - 0
Fortuna Sittard
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
2
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel