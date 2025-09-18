Van Persie prikkelt Steijn met hard oordeel

Robin van Persie is niet tevreden met de manier waarop Sem Steijn speelde tegen Fortuna Sittard (2-0 zege). De aanvoerder van Feyenoord speelde volgens zijn trainer erg zwak en werd daarom na ruim een uur gewisseld.
Steijn werd deze zomer voor een recordbedrag door Feyenoord overgenomen van FC Twente. De aanvallende middenvelder kreeg in zijn eerste officiële duel direct de aanvoerdersband van Van Persie en begon goed aan de competitie bij zijn nieuwe club, met twee treffers in de eerste twee duels.
Sindsdien heeft Steijn niet meer gescoord en tegen Fortuna Sittard werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald. In gesprek met ESPN krijgt Van Persie van Hans Kraay junior de vraag of hij zich zorgen maakt om het gebrek aan doelpunten van zijn aanvoerder de afgelopen weken, omdat hij volgens de analist wel op achttien tot twintig goals moet uitkomen. “Dat is jouw aantal, maar het zou fijn zijn als dat zou ontstaan”, reageert de trainer.
Kraay vraagt vervolgens of Steijn ‘het even niet heeft’. “Ik vond hem vandaag vlak spelen”, antwoordt Van Persie, die wel een positief punt uitlicht. “Hij zat wat vaker bij tweede ballen, dus dat is goed. Maar hij heeft vandaag niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dat is ook de reden waarom ik hem wisselde.”
Prima en eerlijke analyse. Beter zo dan ruzie zoeken met de pers omdat de kritische vraag je niet aanstaat. Dat deed een bepaalde andere trainer namelijk wel deze week. Daarin zie je dat van persie als mens en trainer verder is.
steijn de volgende waar van persie ruzie mee zoekt in de selectie. Maar de kritische noot van van persie komt natuurlijk wel ergens vandaag. steijn binnengehaald voor 15mln is totaal onzichtbaar. Niet gezien toen feijenoord kansloos uitgeschakeld werd tegen fenerbahce en niet gezien in de competitie. 15mln is dan wel kapitaalvernietiging. Bij feijenoord komen ze hier langzaam achter dat te kloese de zoveelste misaankoop heeft gedaan. Ik zie het somber in voor steijn.
