Van Persie prikkelt Steijn met hard oordeel

Robin van Persie is niet tevreden met de manier waarop speelde tegen Fortuna Sittard (2-0 zege). De aanvoerder van Feyenoord speelde volgens zijn trainer erg zwak en werd daarom na ruim een uur gewisseld.

Steijn werd deze zomer voor een recordbedrag door Feyenoord overgenomen van FC Twente. De aanvallende middenvelder kreeg in zijn eerste officiële duel direct de aanvoerdersband van Van Persie en begon goed aan de competitie bij zijn nieuwe club, met twee treffers in de eerste twee duels.

Sindsdien heeft Steijn niet meer gescoord en tegen Fortuna Sittard werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald. In gesprek met ESPN krijgt Van Persie van Hans Kraay junior de vraag of hij zich zorgen maakt om het gebrek aan doelpunten van zijn aanvoerder de afgelopen weken, omdat hij volgens de analist wel op achttien tot twintig goals moet uitkomen. “Dat is jouw aantal, maar het zou fijn zijn als dat zou ontstaan”, reageert de trainer.

Kraay vraagt vervolgens of Steijn ‘het even niet heeft’. “Ik vond hem vandaag vlak spelen”, antwoordt Van Persie, die wel een positief punt uitlicht. “Hij zat wat vaker bij tweede ballen, dus dat is goed. Maar hij heeft vandaag niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dat is ook de reden waarom ik hem wisselde.”