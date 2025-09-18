Van Persie leest journalisten de les: ‘Zo stel je een vraag!’

Robin van Persie heeft op de persconferentie na Feyenoord - Fortuna Sittard (2-0) de lachers op zijn hand gekregen. Toen de oefenmeester doelpuntenmaker afloste, besloot hij een vraag te stellen die de aanwezige journalisten volgens hem hadden overgeslagen.

Feyenoord won woensdagavond ook de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen en gaat daardoor aan kop in de Eredivisie. Sliti, die afgelopen week zijn contract verlengde, zorgde in minuut 72 met zijn eerste goal in De Kuip voor de verlossing en werd zodoende uitgenodigd om aan te schuiven bij de persconferentie.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Sliti meerdere vragen heeft beantwoord, wordt er gevraagd of iemand nog iets van hem wil weten. Van Persie zit al klaar in de ruimte en besluit van de gelegenheid gebruik te maken. “Hoe voelt het nou om je eerste goal in De Kuip te maken?”, vraagt de oefenmeester. Sliti schiet direct in de lach. “Geweldig”, antwoordt hij vervolgens, waarna hij opstaat van de tafel.

Als Van Persie met een brede grijns op zijn gezicht gaat zitten achter de microfoon, richt hij zich direct tot de aanwezige pers. “Kijk, zo stel je die vragen, jongens!”, zegt hij, waarna de zaal begint te lachen. Sliti mag vervolgens ook nog een ‘moeilijke vraag’ aan Van Persie stellen, maar die heeft hij niet paraat.