Van Persie leest journalisten de les: ‘Zo stel je een vraag!’

Robin van Persie heeft op de persconferentie na Feyenoord - Fortuna Sittard (2-0) de lachers op zijn hand gekregen. Toen de oefenmeester doelpuntenmaker Aymen Sliti afloste, besloot hij een vraag te stellen die de aanwezige journalisten volgens hem hadden overgeslagen.
Feyenoord won woensdagavond ook de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen en gaat daardoor aan kop in de Eredivisie. Sliti, die afgelopen week zijn contract verlengde, zorgde in minuut 72 met zijn eerste goal in De Kuip voor de verlossing en werd zodoende uitgenodigd om aan te schuiven bij de persconferentie.
Nadat Sliti meerdere vragen heeft beantwoord, wordt er gevraagd of iemand nog iets van hem wil weten. Van Persie zit al klaar in de ruimte en besluit van de gelegenheid gebruik te maken. “Hoe voelt het nou om je eerste goal in De Kuip te maken?”, vraagt de oefenmeester. Sliti schiet direct in de lach. “Geweldig”, antwoordt hij vervolgens, waarna hij opstaat van de tafel.
Als Van Persie met een brede grijns op zijn gezicht gaat zitten achter de microfoon, richt hij zich direct tot de aanwezige pers. “Kijk, zo stel je die vragen, jongens!”, zegt hij, waarna de zaal begint te lachen. Sliti mag vervolgens ook nog een ‘moeilijke vraag’ aan Van Persie stellen, maar die heeft hij niet paraat.
Zo kennen we van persie weer. Arrogant en iedereen de les lezend. Bij Heerenveen viert iedereen nog feest dat hij weg is en nu snapt heel NL wel waarom. Hoogmoed komt voor de val Robin, ik zou maar uitkijken hoe je met iedereen communiceert. Focus op je eigen team met de vele interne ruzies.
Mooi om te zien hoe relaxed van persie kan omgaan met de pers. Dat is beter dan een heitinga, die ruziek gaat zoeken na een vraag over de speelwijze. Geeft ook wel aan hoe het intern gaat. Binnen Feyenoord gaat dat gemoedelijk. Binnen ajax stappen er mensen op, is er een wanbeleid, functioneert de TD en de trainer niet naar behoren en is er intern zoveel ruzies. Zelfs spelers zijn ontevreden, werd gisteren nog maar eens duidelijk. Echt een zooitje daar.
van Persie doet het niet alleen, het begint bij Varkenoord, de scouting, te Kloese, de technische staf, het legioen en dan heb je natuurlijk een prachtig uithangbord met Robin van Persie. Ze zullen bij de CL wedstrijden in Engeland Feyenoord missen onder leiding van Robin waar nog steeds veel over gesproken wordt. Ik kan ze geruststellen Feyenoord is op de weg terug.
