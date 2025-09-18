Robin van Persie heeft na 20 minuten genoeg gezien: 'Toen dacht ik, nou...'

Robin van Persie is dolenthousiast met zijn centrale duo in de verdediging bij Feyenoord. en Anel Ahmedhodžić presteren uitstekend in het hart van defensie van de Rotterdamse club, tot groot genoegen van de coach.

"Als je voor het eerst bij Feyenoord komt kijken, denk je dat ons centrale duo al twintig jaar samen speelt", zegt Van Persie na afloop van de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Ze zijn over de grond en in de lucht ijzersterk. Het zijn hele goede verdedigers, die heel clean verdedigen. Vandaag waren ze weer fantastisch."

Vervolgens vraagt Kraay specifiek naar Ahmedhodžić, die voor een relatief lage transfersom overkwam van het Engelse Sheffield United: "Toen ik Anel zijn naam hoorde vanuit de scouting, heb ik zelf een aantal wedstrijden van Sheffield United bekeken. Toen dacht ik eigenlijk na twintig minuten al: nou, dit is een goede", zegt Van Persie.

De trainer van Feyenoord gaf dan logischerwijs ook een positief advies af: hij wilde de Bosniër wel in het rood-wit zien: "Als ik zag hoe hij daar bij Sheffield verdedigde... Ik heb daarna ook nog een paar andere wedstrijden gekeken, maar na een minuut of twintig was ik al positief."