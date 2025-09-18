Live voetbal

Robin van Persie heeft na 20 minuten genoeg gezien: 'Toen dacht ik, nou...'

Robin van Persie espn
Foto: © ESPN
0 reacties
Tijmen Gerritsen
18 september 2025, 05:55   Bijgewerkt: 17 september 2025, 23:26

Robin van Persie is dolenthousiast met zijn centrale duo in de verdediging bij Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodžić presteren uitstekend in het hart van defensie van de Rotterdamse club, tot groot genoegen van de coach.

"Als je voor het eerst bij Feyenoord komt kijken, denk je dat ons centrale duo al twintig jaar samen speelt", zegt Van Persie na afloop van de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Ze zijn over de grond en in de lucht ijzersterk. Het zijn hele goede verdedigers, die heel clean verdedigen. Vandaag waren ze weer fantastisch."

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens vraagt Kraay specifiek naar Ahmedhodžić, die voor een relatief lage transfersom overkwam van het Engelse Sheffield United: "Toen ik Anel zijn naam hoorde vanuit de scouting, heb ik zelf een aantal wedstrijden van Sheffield United bekeken. Toen dacht ik eigenlijk na twintig minuten al: nou, dit is een goede", zegt Van Persie.

De trainer van Feyenoord gaf dan logischerwijs ook een positief advies af: hij wilde de Bosniër wel in het rood-wit zien: "Als ik zag hoe hij daar bij Sheffield verdedigde... Ik heb daarna ook nog een paar andere wedstrijden gekeken, maar na een minuut of twintig was ik al positief."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie Feyenoord

Keuze Robin van Persie pakt dramatisch uit: 'Wat een vreselijke speler'

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
Ueda Feyenoord

Feyenoord komt nu wél langs Fortuna en vervolgt perfecte start

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Feyenoord Gerard Cox/Joke Bruijs

Feyenoord-fans eren Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73) met fraai eerbetoon

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Fortuna

Feyenoord
2 - 0
Fortuna Sittard
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel