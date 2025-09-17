Live voetbal 6

Feyenoord-fans eren Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73) met fraai eerbetoon

Feyenoord Gerard Cox/Joke Bruijs
Foto: © Imago
17 september 2025, 20:19

Supporters van Feyenoord hebben de overleden Rotterdamse iconen Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73) woensdagavond op fraaie wijze herdacht. In de twaalfde minuut van de wedstrijd werd er massaal geapplaudisseerd in De Kuip. Daarnaast verscheen er een spandoek.

De Rotterdam en Trots, beter bekend als de zingende RET-buschauffeurs, deden eerder deze week een beroep op de supporters van Feyenoord om woensdagavond tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard stil te staan bij het overlijden van Gerard Cox (85). Toen was nog niet bekend dat ook Joke Bruijs was overleden.

Supporters van Feyenoord gaven woensdagavond in ieder geval duidelijk gehoor aan de oproep van de buschauffeurs en brachten in de twaalfde minuut van de wedstrijd een prachtig eerbetoon aan de overleden Rotterdammers Cox en Bruijs. Daarnaast is er in korte tijd een spandoek in elkaar geknutseld ter nagedachtenis aan de twee Rotterdamse iconen.

