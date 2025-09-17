Live voetbal

Feyenoord komt nu wél langs Fortuna en vervolgt perfecte start

Ueda Feyenoord
Foto: © Imago
7 reacties
Dominic Mostert
17 september 2025, 21:52

Feyenoord is nog altijd foutloos in de Eredivisie. De ploeg van Robin van Persie won woensdagavond met 2-0 van Fortuna Sittard en heeft daardoor vijftien punten uit vijf duels. De afgelopen drie seizoenen kwam Feyenoord in eigen huis niet voorbij Fortuna en ook ditmaal hadden de Rotterdammers het soms lastig.

Feyenoord had in de openingsfase het meeste balbezit, maar dat leverde nog geen grote kansen op. Fortuna hield de ruimtes klein en loerde op fouten van de Rotterdammers. Zo kreeg Dahlhaus plots de gelegenheid voor een schot en kreeg Steijn een goede kopkans na een scherpe voorzet van Sauer. Intussen werd er in De Kuip ook stilgestaan bij het overlijden van Gerard Cox en Joke Bruijs, beiden nauw verbonden met de stad en de club. Onder applaus van het publiek en begeleid door ‘You’ll Never Walk Alone’ werden zij geëerd met een groot spandoek.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de eerste helft voerde Feyenoord de druk op en leek een opening slechts een kwestie van tijd. Bos zorgde met een indrukwekkende dribbel voor het nodige gevaar, maar pas in de 39ste minuut viel de treffer. Na knullig balverlies van Dahlhaus profiteerde Targhalline alert, waarna Ueda koel afrondde. Het betekende alweer de vijfde goal van het seizoen voor de Japanse spits, die daarmee samen met Willumsson de topscorerslijst aanvoert. Kort voor rust ontsnapte Feyenoord nog aan een strafschop na een overtreding van Targhalline: een eerdere buitenspelsituatie annuleerde de situatie.

Na rust bleef het spelbeeld lange tijd ongewijzigd: Feyenoord had de controle, maar moest hard werken om Fortuna van zich af te schudden. De bezoekers probeerden via invallers als Gladon en Peterson nieuwe energie in de wedstrijd te brengen, terwijl de thuisploeg via Steijn en Ueda dicht bij een tweede treffer kwam. Branderhorst hield zijn ploeg met meerdere reddingen in de wedstrijd, onder meer na een hard schot van Ueda en een volley van Steijn. Van Persie greep halverwege de tweede helft in met een driedubbele wissel, waarmee Read, Sliti en Valente nieuwe impulsen moesten geven.

De bevrijdende 2-0 viel uiteindelijk in de 72ste minuut. Sliti, die eerder nog ongelukkig uitgleed in kansrijke positie, nam ditmaal schitterend aan na een diepe bal van Timber en rondde beheerst af. Het doelpunt, kort na zijn contractverlenging, zorgde voor opluchting in De Kuip. Fortuna probeerde nog terug te komen en kreeg via Gladon een goede mogelijkheid, maar zijn kopbal ging naast. In de slotfase kwamen de Rotterdammers niet meer in de problemen, waardoor de drie punten in Rotterdam bleven.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Te Kloese boos en teleurgesteld: 'Zoeken de schuld bij onszelf'

  • Gisteren, 20:00
  • Gisteren, 20:00
Robin van Persie Joep Schreuder Feyenoord

Van Persie kan lach niet inhouden na vraag van Joep Schreuder (NOS)

  • Gisteren, 15:43
  • Gisteren, 15:43
Robin van Persie Feyenoord

Feyenoord mist wegens privéomstandigheden nóg een aanvaller tegen Fortuna

  • Gisteren, 14:19
  • Gisteren, 14:19
5 7 reacties
Reageren
7 reacties
Vriendje Stokvis
1.290 Reacties
363 Dagen lid
7.917 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het nietige en arme Feyenoord aan de bedelstaf volgens velen hier pakte weer een overtuigende zege. 5x3=15 Lekker man.

Quarlon
740 Reacties
1.087 Dagen lid
3.468 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volwassen uitgespeeld dit. Niet teveel energie er in gooien. Halve kracht was voldoende. Nu komen de echte krakers er aan. Gaan we met vertrouwen tegemoet

Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

kijk... weer 3 punten. Nu even kijken hoe ajax gaat verliezen, dubbel genieten.

Vriendje Stokvis
1.290 Reacties
363 Dagen lid
7.917 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetbaldorp ziet dat anders de top 2 doet aan goede cooking volgens hem.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

15 uit 5.. moeilijker kan je het niet maken.

Quarlon
740 Reacties
1.087 Dagen lid
3.468 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend klinkt als top 1

jabadabadoe
9 Reacties
52 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lastige tegenstander; geen moment in de problemen geweest. Niet slecht voor een clubje dat ergens moet zien te strijden om plek 7 ofzo.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vriendje Stokvis
1.290 Reacties
363 Dagen lid
7.917 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het nietige en arme Feyenoord aan de bedelstaf volgens velen hier pakte weer een overtuigende zege. 5x3=15 Lekker man.

Quarlon
740 Reacties
1.087 Dagen lid
3.468 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Volwassen uitgespeeld dit. Niet teveel energie er in gooien. Halve kracht was voldoende. Nu komen de echte krakers er aan. Gaan we met vertrouwen tegemoet

Pietjanhendrik
317 Reacties
57 Dagen lid
302 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

kijk... weer 3 punten. Nu even kijken hoe ajax gaat verliezen, dubbel genieten.

Vriendje Stokvis
1.290 Reacties
363 Dagen lid
7.917 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetbaldorp ziet dat anders de top 2 doet aan goede cooking volgens hem.

Ome Barend
423 Reacties
18 Dagen lid
468 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

15 uit 5.. moeilijker kan je het niet maken.

Quarlon
740 Reacties
1.087 Dagen lid
3.468 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend klinkt als top 1

jabadabadoe
9 Reacties
52 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lastige tegenstander; geen moment in de problemen geweest. Niet slecht voor een clubje dat ergens moet zien te strijden om plek 7 ofzo.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Fortuna

Feyenoord
2 - 0
Fortuna Sittard
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
4
8
12
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel