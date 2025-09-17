Feyenoord komt nu wél langs Fortuna en vervolgt perfecte start

Feyenoord is nog altijd foutloos in de Eredivisie. De ploeg van Robin van Persie won woensdagavond met 2-0 van Fortuna Sittard en heeft daardoor vijftien punten uit vijf duels. De afgelopen drie seizoenen kwam Feyenoord in eigen huis niet voorbij Fortuna en ook ditmaal hadden de Rotterdammers het soms lastig.

Feyenoord had in de openingsfase het meeste balbezit, maar dat leverde nog geen grote kansen op. Fortuna hield de ruimtes klein en loerde op fouten van de Rotterdammers. Zo kreeg Dahlhaus plots de gelegenheid voor een schot en kreeg Steijn een goede kopkans na een scherpe voorzet van Sauer. Intussen werd er in De Kuip ook stilgestaan bij het overlijden van Gerard Cox en Joke Bruijs, beiden nauw verbonden met de stad en de club. Onder applaus van het publiek en begeleid door ‘You’ll Never Walk Alone’ werden zij geëerd met een groot spandoek.

Halverwege de eerste helft voerde Feyenoord de druk op en leek een opening slechts een kwestie van tijd. Bos zorgde met een indrukwekkende dribbel voor het nodige gevaar, maar pas in de 39ste minuut viel de treffer. Na knullig balverlies van Dahlhaus profiteerde Targhalline alert, waarna Ueda koel afrondde. Het betekende alweer de vijfde goal van het seizoen voor de Japanse spits, die daarmee samen met Willumsson de topscorerslijst aanvoert. Kort voor rust ontsnapte Feyenoord nog aan een strafschop na een overtreding van Targhalline: een eerdere buitenspelsituatie annuleerde de situatie.

Na rust bleef het spelbeeld lange tijd ongewijzigd: Feyenoord had de controle, maar moest hard werken om Fortuna van zich af te schudden. De bezoekers probeerden via invallers als Gladon en Peterson nieuwe energie in de wedstrijd te brengen, terwijl de thuisploeg via Steijn en Ueda dicht bij een tweede treffer kwam. Branderhorst hield zijn ploeg met meerdere reddingen in de wedstrijd, onder meer na een hard schot van Ueda en een volley van Steijn. Van Persie greep halverwege de tweede helft in met een driedubbele wissel, waarmee Read, Sliti en Valente nieuwe impulsen moesten geven.

De bevrijdende 2-0 viel uiteindelijk in de 72ste minuut. Sliti, die eerder nog ongelukkig uitgleed in kansrijke positie, nam ditmaal schitterend aan na een diepe bal van Timber en rondde beheerst af. Het doelpunt, kort na zijn contractverlenging, zorgde voor opluchting in De Kuip. Fortuna probeerde nog terug te komen en kreeg via Gladon een goede mogelijkheid, maar zijn kopbal ging naast. In de slotfase kwamen de Rotterdammers niet meer in de problemen, waardoor de drie punten in Rotterdam bleven.