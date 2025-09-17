Justin Bijlow krijgt kraakhelder advies over aflopend contract bij Feyenoord

zou zijn aflopende contract bij Feyenoord met meerdere jaren moeten verlengen. Dat advies wordt althans uitgesproken door oud-profvoetballer Anco Jansen in Tekengeld bij ESPN.

De 27-jarige Bijlow staat al zijn hele profcarrière onder contract bij Feyenoord. In De Kuip groeide hij uit tot achtvoudig international van het Nederlands elftal, maar de laatste jaren wordt hij geteisterd door een hele reeks langdurige blessures. In de zomer van 2024 ging na de medische keuring alsnog een streep door een zeker lijkende transfer van Bijlow naar Southampton. Afgelopen zomer wees Robin van Persie hem aan als eerste keeper voor het nieuwe seizoen, maar vanwege een gebrek aan (wedstrijd)fitheid wordt het doel van Feyenoord tot nu toe steevast verdedigd door Timon Wellenreuther.

Bijlow beschikt over een contract dat over minder dan tien maanden afloopt en zou dus in principe vanaf januari mogen onderhandelen met geïnteresseerde clubs. Jansen denkt echter dat een vertrek bij Feyenoord niet verstandig zou zijn voor de geplaagde keeper. "Misschien moet hij er wel gewoon voor kiezen om bij Feyenoord bij te tekenen. En zich helemaal niet op de positie van eerste doelman richten, maar eerst maar eens een jaar speelklaar te zijn. Of in ieder geval geen blessure te hebben."

"Hij heeft zó vaak op dit kantelpunt gestaan en dan weer een blessure, dat je dat voor je mentale gestel misschien maar eens helemaal moet loslaten. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een meerjarig contract bij Feyenoord te tekenen. En dan niet als eerste doelman, maar gewoon om voor jezelf te gaan zorgen", betoogt Jansen. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese liet zich eerder deze week uit over een mogelijke contractverlenging voor Bijlow. "De communicatie loopt goed, hij moet fit worden en wij zullen daar in de loop van het jaar een goede beslissing over nemen", aldus Te Kloese.