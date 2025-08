Van Persie draait 180 graden en neemt plots compleet andere beslissing

zal de komende wedstrijden fungeren als eerste doelman van Feyenoord. Dat maakt trainer Robin van Persie bekend via de officiële kanalen van de Rotterdamse club. De oefenmeester benadrukt dat hij als eerste doelman ziet, ware het niet dat het kind van de club momenteel alleen trainingsfit is en nog niet wedstrijdfit.

De 27-jarige Bijlow werd de afgelopen seizoenen veelvuldig geteisterd door blessureleed en bij die gelegenheden naar grote tevredenheid vervangen door Wellenreuther, die sinds 2022 onder contract staat in De Kuip. Afgelopen zomer koos toenmalig hoofdtrainer Brian Priske voor de Duitser als eerste keus. Oranje-international Bijlow leek vervolgens op weg naar de uitgang, maar zag een fraaie transfer naar Southampton op het laatste moment afketsen. Priske besloot de niet altijd vlekkeloos keepende Wellenreuther in november te passeren, maar nadat Feyenoord met Bijlow onder de lat van AZ had gewonnen sloeg het noodlot opnieuw toe en raakte de keeper opnieuw geblesseerd. Na een maand maakte Bijlow nog wel zijn rentree, maar in januari maakte een knieblessure een einde aan zijn seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie, die Priske in februari opvolgde bij Feyenoord, liet al tijdig weten dat hij 'vroeg' in de voorbereiding een keuze wilde maken tussen de herstelde Bijlow en Wellrenreuther. Vorige maand, op 1 juli, hakte de oefenmeester de knoop door en koos hij voor Bijlow als zijn eerste doelman. "Het was een luxekeuze die zwaar viel, misschien wel moeilijker dan het kiezen uit drie linksbacks. Wellenreuther was teleurgesteld, maar hij hoeft van mij niet weg. Ik blijf hem een goede keeper vinden", sprak de coach destijds tegenover Voetbal International.

Enkele dagen voor het treffen met Fenerbahçe in de voorronde van de Champions League heeft Van Persie toch anders beslist. De situatie is zo dat ik vorige maand heb aangegeven dat Justin de eerste keeper is. Uiteraard geldt dat je fit moet zijn en in vorm moet zijn", steekt de oefenmeester van wal. "Dat is logisch, dat geldt voor iedereen. Justin heeft alles meegetraind de afgelopen weken, daar zijn we heel blij mee. Hij werkt heel erg hard. Alleen is het wel zo dat er op dit moment een keuze gemaakt moet worden. Ik zoek een keeper die drie keer in de week kan spelen. Justin is in mijn ogen hartstikke goed bezig, maar hij is nog niet wedstrijdfit. Hij is trainingsfit."

Mede daarom is de keuze gevallen op Wellenreuther. "Op dit moment zoek ik een keeper die drie keer in de week kan spelen. Ik heb met beide keepers gepraat en Wellenreuther is voorlopig de eerste keuze", bevestigt Van Persie. "Daarmee geven we Justin de ruimte om in alle rust te blijven trainen en om nog fitter te worden. Zodat hij hopelijk in de nabije toekomst naar dat niveau weer kan komen. Qua fitheid en qua vorm. Dat Justin goed bezig is, dat is zeker zo. Maar dit is nu de keuze en daar hebben ze allebei begrip voor."