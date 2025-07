Feyenoord verrast met groot nieuws over Anis Hadj Moussa

heeft donderdag bijgetekend bij Feyenoord. De buitenspeler werd deze zomer veel aan Benfica gelinkt, maar blijft definitief in Rotterdam. Hij verlengt zijn contract met één jaar en is nu tot 2030 aan Feyenoord verbonden.

Hadj Moussa kwam afgelopen zomer over van Patro Eisden, dat hem had verhuurd aan Vitesse. In Arnhem werd de buitenspeler een sensatie met zijn passeerbewegingen en flair. Ook in Rotterdam toonde hij de afgelopen twaalf maanden zijn klasse. Feyenoord wilde graag met hem door en ook Hadj Moussa zelf is tevreden in Zuid-Holland.

Artikel gaat verder onder video

De Franse Algerijn werd deze zomer veelvuldig aan het Portugese Benfica gelinkt. Na het vertrek van Igor Paixão wilden de Rotterdammers echter geen zaken meer doen met Benfica, tenzij er een gigantisch bod op tafel kwam. Trainer Robin van Persie sprak ook uit dat hij Hadj Moussa graag bij de club wilde houden en maakte hem zelfs aanvoerder in een recent oefenduel. Feyenoord werkte ondertussen aan een contractverlenging.

"Niemand hoeft meer te twijfelen aan mijn intenties of de trots die ik heb om voor deze club te spelen", zegt Hadj Moussa op de clubwebsite van de Rotterdammers. "Ik weet heel goed wat ik bij Feyenoord heb. Sinds ik hier een jaar geleden binnenkwam, heb ik al zoveel stappen gezet in mijn ontwikkeling. Van de faciliteiten, tot de staf en de spelers om me heen: alles is hier aanwezig om mezelf én elkaar naar een hoger niveau te blijven pushen. Elke dag is een nieuwe kans om iets te verbeteren. Daar doe ik alles aan. Ik ben hier nog niet klaar."