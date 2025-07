Opvallende aanvoerder bij Feyenoord tegen OGC Nice

draagt zaterdagochtend de aanvoerdersband bij Feyenoord, dat om 11.00 uur oefent tegen OGC Nice. De 23-jarige buitenspeler krijgt daarmee onder meer de voorkeur boven Justin Bijlow, die in het verleden wel eens de band droeg bij de Rotterdammers.

Feyenoord oefent zaterdag liefst twee keer. De eerste oefenwedstrijd vindt om 11.00 uur plaats tegen het Franse Nice, de tweede om 14.30 uur tegen het Oostenrijkse FC Liefering. De opstelling van het eerste duel is inmiddels bekend.

Daaruit valt op dat aanvaller Hadj Moussa de aanvoerdersband draagt. De vleugelspeler krijgt daarmee de voorkeur boven ervaren spelers, zoals Gijs Smal (27 jaar), Jakob Moder (26 jaar) en Hwang In-beom (28 jaar). Bijlow droeg in het verleden wel eens de aanvoerdersband bij Feyenoord, maar zaterdagmiddag dus niet.

Hadj Moussa werd afgelopen week nog in verband gebracht met een transfer naar Benfica. De aanvaller wakkerde deze geruchten aan met een opvallende foto in zijn Instagram Story.

Het is niet bekend of Robin van Persie daadwerkelijk een rol als captain voor ogen heeft met Hadj Moussa. Normaliter draagt Quinten Timber de aanvoerdersband bij Feyenoord, maar hij is er tegen OGC Nice niet bij. Door het vertrek van Dávid Hancko is Feyenoord nog wel op zoek naar een vice-aanvoerder.

Verder debuteert Tsuyoshi Watanabe zaterdagochtend officieus bij de Rotterdammers. De verdediger maakte twee dagen geleden de overstap naar Feyenoord. De Japanner komt over van KAA Gent.

Opstelling Feyenoord tegen Nice:

Bijlow; Lotomba, Watanabe, Plug, Smal; Hwang, Moder, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sliti.