Hadj Moussa hint naar transfer met opvallende Instagram-post

heeft woensdagavond een foto van hemzelf in de uitwedstrijd tegen Benfica afgelopen seizoen gedeeld op Instagram. In het licht van het nieuws over een persoonlijk akkoord met de Portugezen is dit een zeer opvallende post.

Hadj Moussa lijkt na een seizoen bij Feyenoord alweer aan een vertrek te denken. De Rotterdammers namen hem afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden. In De Kuip ontwikkelde de linkspoot zich razendsnel en hij wist met regelmaat uit te blinken in het shirt van Feyenoord. Tot dusver speelde hij 43 duels in Rotterdamse dienst, waarin hij elf keer scoorde en vijf assists leverde.

De ontwikkeling van Hadj Moussa is ook in het buitenland opgevallen. Foot Mercato meldde woensdagavond dat de Algerijn een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Benfica, dat hem al de hele zomer op de korrel heeft. De verwachting is dat de Portugese topclub zich spoedig in Rotterdam zal melden met een bod voor de buitenspeler.

Op Instagram lijkt Hadj Moussa duidelijk te maken dat hij wel oren heeft naar een stap naar Lissabon. De buitenspeler deelt in zijn Story een foto van de uitwedstrijd van Feyenoord bij Benfica in de Champions League afgelopen seizoen, waarop te zien is hoe hij een hoekschop neemt. “Je beste foto”, luidt het bijschrift in het Frans.

