Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie

heeft bij de Kids Persconferentie op de Open Dag van Feyenoord (Feyenoord Festival) de lachers op zijn hand gekregen. De linksback biechtte op dat hij al twee jaar geen goal meer had gemaakt en dat hij dit seizoen hoopt om minimaal eenmaal tot scoren te komen. Ploeggenoot kon dat antwoord niet geloven en schoot gigantisch in de lach.

Smal maakte in de zomer van 2024 transfervrij de overstap van FC Twente naar Feyenoord. Het was de bedoeling dat hij de stand-in zou worden achter Hugo Bueno, maar door blessureleed bij Feyenoord ontpopte de back zich toch als basisklant bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen kwam Smal tot 38 officiële wedstrijden, waarin hij zes assists gaf. Tot scoren kwam de linkspoot echter niet.

Op de Kids Persconferentie kreeg Smal de vraag van iemand hoeveel doelpunten hij dit seizoen denkt te gaan maken in het Feyenoord-shirt. "Ik heb al twee jaar geen goal gemaakt, dus ik hoop eentje", luidt de reactie van Smal, waarna Timber niet meer bijkomt van het lachen. "Is het echt zo?", vraagt hij vervolgens aan de back.

"Ja, het is echt erg", pakt Smal zijn verhaal vervolgens weer op. "Normaal pik er altijd wel een of twee mee in een seizoen, maar nu sta ik wel heel lang droog", vertelt hij eerlijk. Timber hoopt dat Smal het waar gaat maken en komt met een ludiek idee. "Zullen we iets afspreken dan? Als hij zijn eerste goal maakt, dan moet hij (Smal, red.) een celebration doen en die mag jij dan bedenken", oppert de captain.

"Wat moet hij dan doen als celebration?", wordt er vervolgens door een aanwezige bij de persconferentie gevraagd aan de vragensteller. Die jongeman legt vervolgens buiten beeld uit wat Smal moet gaan doen. "Net als Lamine Yamal zeg maar. Alleen ik heb nog een andere celebration staan die eigenlijk eerst moet doen", biecht hij op. Daar is de oplossing snel voor gevonden. "Dan moet je er minimaal twee scoren dit seizoen", klinkt het vanuit de zaal.

