Feyenoorders spotten nieuwe diamant: 'Zelfs een blinde ziet dit'

Supporters van Feyenoord zijn gecharmeerd van Jivayno Zinhagel. De zestienjarige linksbuiten speelde zaterdag 38 minuten tegen Union Sint-Gillis (1-1) en maakte daarin een goed indruk. Hij gaf tevens de assist bij de gelijkmaker.

Net als in de eerste oefenwedstrijd tegen SC Cambuur viel Zinhagel aan het begin van de tweede helft in en moest hij in de slotfase weer naar de kant, nog voor het eindsignaal. Veel Feyenoord-fans zien hem graag meer minuten maken. Met zijn individuele acties en traptechniek droeg hij bij aan het herstel van Feyenoord tegen Union, na een zwakke eerste helft. Uit zijn indraaiende corner kopte Ezequiel Bullaude de 1-1 binnen.

Calvin Stengs enthousiast

Bij clubkanaal Feyenoord ONE is ploeggenoot Calvin Stengs, die in de tweede helft de aanvoerdersband droeg, enthousiast over de jongeling. “We hebben gisteren getraind op indraaiende corners, dus een rechtspoot moest hem nemen. Eigenlijk zou Thijs (Kraaijeveld, red.) de corner nemen, maar hij stond nog ver weg. Het was een mooie voorzet en een goede goal.”

Na de vorige wedstrijd tegen Cambuur sprak trainer Robin van Persie al positief over Zinhagel. “Jivayno is een echte buitenspeler, hij zoekt zijn tegenstander op, maakt zijn acties”, zei hij tegen het Algemeen Dagblad. “En het mooie is, het maakt hem helemaal niet uit tegenover wie hij staat. Er was een moment op de training dat hij tegenover Paixão kwam en toen was ik benieuwd. Paixão is enorm snel, maar Zinhagel probeerde het gewoon op snelheid in de één tegen één. Tegen Cambuur deed hij leuke dingen, zeker weten."

Zinhagel ruilde Ajax in de zomer van 2024 in voor Feyenoord, waar hij een contract ondertekende tot medio 2027. In Amsterdam zouden afspraken niet zijn nagekomen en mocht Zinhagel niet meteen een leeftijdsgroep overslaan, wat bij Feyenoord geen probleem was. In nog geen half jaar tijd ging hij van Onder 17 naar Onder 21 en nu dus naar het eerste elftal.