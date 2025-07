'Valente wordt geen basisspeler bij Feyenoord'

wordt in eerste instantie geen basisspeler bij Feyenoord, verwachten Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel van Rijnmond. De journalisten bespreken in de podcast De Verlenging de zomeraankopen van de club.

Presentator Frank Stout vraagt: “Wat gaan Steijn, Valente en Diarra brengen?” “Dat gaat een wisselend antwoord zijn, denk ik, voor alle drie deze spelers”, antwoordt Kranenburg. “Kijk, Sem Steijn, als je dit soort geld ervoor neerlegt en als je zijn zelfvertrouwen ziet… Als je hem haalt, haal je doelpunten, dat zegt hij zelf ook. Het is gewoon niet Im Frage. Dat moet een voltreffer zijn.”

De journalist vervolgt: “Valente vind ik al een slag minder. Die kun je ook zien als een soort vervanging van Milambo. Gewoon aanvullend, voor de breedte op het middenveld. Hij is wel een heel groot talent, dat kun je zien.” Van Eersel is het eens met Kranenburg. “Als je gaat kijken naar het middenveld, kun je een elftal opstellen met alleen maar middenvelders, bij wijze van spreken. Dan denk ik dat hij in eerste instantie niet in de basis gaat staan.”

Kranenburg werpt ook licht op de derde Feyenoord-aankoop: “Diarra is de grote onbekende, letterlijk en figuurlijk. Hij is pas één seizoen prof. Hij heeft wel een goed jaar gedraaid, maar ben je dan al klaar voor Feyenoord? De vraag stellen is hem beantwoorden”, oordeelt de verslaggever.

