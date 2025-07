Valentijn Driessen maakt miljoenenaankoop Feyenoord met de grond gelijk

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor Feyenoord-spits . De chef voetbal van De Telegraaf vindt het nergens op lijken wat de Japanse spits doet. Driessen hoopt dan ook voor zomeraanwinst Sem Steijn dat er een andere spits komt.

Ueda maakte in de zomer van 2023 de overstap van het Belgische Cercle Brugge naar Feyenoord. De Rotterdamse club tastte diep in de buidel voor de Japans international, de club legde namelijk naar verluidt een transfersom van negen miljoen euro plus 1,25 miljoen euro aan variabelen neer. Daarmee was Ueda op dat moment de duurste inkomende transfer van Feyenoord. Inmiddels is de Japanner van de troon gestoten door Steijn, die voor naar verluidt elf miljoen euro overkwam van FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord heeft glasheldere boodschap voor Ueda, Carranza en Carrillo

Bij Feyenoord stonden deze week de eerste trainingen van het nieuwe seizoen op het programma. "Over Ueda, wij (de media, red.) waren uitgenodigd voor de tweede training van Feyenoord en dat kan niet zo vaak", steekt Driessen van wal in de podcast Kick-off van De Telegraaf "Nu weet ik wel dat al die jongens net bezig zijn, maar als ik net begin na een vakantie met schrijven dan schrijf ik ‘ik vind’ ook nog steeds niet met dt."

LEES OOK: Diarra wil zich op twee vlakken verbeteren bij Feyenoord

"Maar Ueda, dat leek werkelijk nergens op. Dat was helemaal niks. Dat is echt al een hele tijd aan de gang. Daar heb ik Van Persie en Priske ook al mee geconfronteerd, maar dat wordt gewoon niks. Echt niet. Die laat alle ballen van zijn voet afstuiteren", vervolgt Driessen ontzettend kritisch. "Voor Sem Steijn is het te hopen dat er inderdaad een andere spits komt. Niet Ugalde, maar wel een andere spits bij Feyenoord. Met deze jongen kan je gewoon niet voetballen.”

Pim Sedee haalt aan dat Ueda bij Cercle Brugge wel flink trefzeker was. In Belgische dienst was de 1,82 meter lange spits goed voor 23 treffers in 42 officiële wedstrijden. “Die speelden gewoon onderin de eerste klasse", reageert Driessen daarop. "Misschien was daar alles op hem afgestemd. Bij Feyenoord heeft hij het niet waar gemaakt, en gaat hij het niet waarmaken ook", sluit de journalist af met een kritische noot.

