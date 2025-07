Diarra wil zich op twee vlakken verbeteren bij Feyenoord

Gaoussou Diarra mag zich officieel speler van Feyenoord noemen. In zijn eerste interview met Feyenoord ONE gaat de Malinees in op zijn sterke punten, maar hij weet ook al op welke twee vlakken hij zichzelf wil verbeteren: mentaal en tactisch.

Feyenoord maakte vrijdagochtend de komst van Diarra wereldkundig. De 22-jarige buitenspeler beleefde afgelopen seizoen zijn eerste jaar als profvoetballer, bij Istanbulspor op het tweede Turkse niveau. Daarin wist hij veel indruk te maken, met zestien treffers en twee assists in 37 duels in alle competities. Was Diarra daardoor verbaasd? “Nee, niet echt”, antwoordt hij. “Ik was niet verrast omdat ik weet dat ik nog beter kan. Nu ga ik proberen harder te werken en het beste te geven om meer te laten zien.”

De Malinees wil komend seizoen laten zien nog meer in zijn mars te hebben. “De supporters kunnen een heleboel van me verwachten. Ik ben hier om veel te spelen, mezelf te bewijzen en te laten zien wat ik kan.” En wat zijn zijn grootste kwaliteiten? “Ik heb een geode dribbel en veel snelheid. Ik trek ook graag naar binnen om te schieten. Ik heb begrepen dat ik een goede trap heb.” Toch zijn er ook twee aspecten in zijn spel waarin Diarra zich komend seizoen wil verbeteren. “Vooral op mentaal en tactisch vlak. Dat kan wat beter, maar dat komt hier denk ik wel. Als ik hard werk, komt het uiteindelijk vanzelf.”

Dat gaat Diarra doen onder leiding van Robin van Persie. “Dat is heel speciaal, want ik heb hem als kind veel zien spelen”, kijkt de aanvaller uit naar de samenwerking met zijn nieuwe trainer. “Hij was een erg goede aanvaller die mooie doelpunten maakte, vooral met zijn hoofd. Hij was altijd erg slim en ik denk dat hij mij goed kan helpen me op dat vlak te verbeteren.”

