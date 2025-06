Dit verdient Feyenoord aan Hartman-transfer

Feyenoord en Burnley hebben een akkoord bereikt over de transfer van , weet 1908.nl te melden. De linksback had al een mondeling akkoord met de club, waardoor alleen de medische keuring een deal nog in de weg kan staan.

Hartman wordt al eventjes in verband gebracht met de Premier League-promovendus en De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan wist al te melden dat deze transfer dit weekend rond zou komen. Dat gebeurt nu dus ook. Wanneer Hartman de medische keuring doorkomt, mag hij zich officieel speler van Burnley noemen.

Artikel gaat verder onder video

Hartman werd in 2010 overgenomen uit de jeugd van Excelsior en doorliep vervolgens veel jeugdelftallen. Ondertussen speelt hij al drie seizoenen in het eerste van Feyenoord, al viel afgelopen seizoen tegen. Mede door blessures kwam hij slechts tot 644 minuten in de competitie. Een knieblessure hield hem lang aan de kant, waarna Robin van Persie niet elke week beroep op hem deed. In totaal speelde Hartman 83 wedstrijden voor Feyenoord.

LEES OOK: 'Feyenoord schakelt snel en troeft andere Eredivisieclub af in strijd om talentvolle middenvelder'

Het is nog wel onduidelijk welk bedrag de Rotterdammers gaan overhouden aan de deal. Volgens bronnen van 1908.nl zou een bedrag van veertien miljoen euro, zijn waarde op Transfermarkt, niet gehaald worden. Gijs Smal wordt na het vertrek van Hartman de enige Feyenoord-speler die al linksback kan fungeren, ervan uitgaande dat ook Dávid Hancko uiteindelijk vertrekt.

Update 14:26: transferbedrag bekend

Feyenoord ontvangt uiteindelijk twaalf miljoen euro voor Hartman van Burnley. Dat weet Martijn Krabbendam van Voetbal International te melden.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB🔗

👉 Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord🔗

👉 'Slot heeft me een uur lang uitgelegd hoe slecht ik ben' 🔗

👉Weggestuurde Feyenoorder vindt nieuwe club: 'Handgemeen geen obstakel' 🔗

👉 Onverantwoorde gok als Feyenoord dat doet’ 🔗