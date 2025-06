Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB

In navolging van de FIFA in 2022 komt nu ook de KNVB met een huurlimiet. Komend seizoen mogen de Nederlandse clubs nog maar zeven spelers verhuren, het seizoen daarop nog zes. Verder mag een club maximaal vijf spelers aan dezelfde club verhuren, wat natuurlijk consequenties heeft voor Feyenoord.

De wereldvoetbalbond probeerde met de huurlimiet het hamsteren van grote Europese topclubs te dwarsdomen. Zij kochten in het verleden altijd veel spelers om ze vervolgens bij andere clubs te stallen. Op deze manier konden spelers binnen afzienbare tijd toch met veel winst verkocht worden. Chelsea spande in het seizoen 2018-2019 de kroon, toen het liefst 49 spelers verhuurden.

Nu heeft de KNVB ook besloten om een huurlimiet toe te passen, al stond de bond hier aanvankelijk niet om te springen. "Maar nu de drie jaar zijn verstreken is uiteindelijk wel een reglementswijziging op papier gezet, die donderdag op de halfjaarlijkse bondsvergadering afgehamerd zal worden. Komend seizoen mogen maximaal zeven spelers verhuurd worden, het jaar erna nog zes. Verder mogen niet meer dan vijf voetballers aan dezelfde club zijn uitgeleend", klinkt het in Voetbal International.

Er wordt echter niet verwacht dat de regelgeving in Nederland een grote impact zal hebben. Ajax, PSV en AZ hebben namelijk een beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie waar ze veel spelers kunnen stallen voor speelminuten. Zij verhuren dan ook binnen Nederland niet veel spelers. Feyenoord is de enige uitzondering. De Rotterdammers hebben een samenwerking met FC Dordrecht.

Feyenoord zit boven de huurlimiet

Feyenoord stalde afgelopen seizoen vijf spelers in Dordrecht, en dat zou komend seizoen nog net aan kunnen. Daarnaast verhuurde het nog een achttal andere spelers binnen Nederland: Mikki van Sas (Vitesse), Shiloh ’t Zand (Heracles Almelo), Mimeirhel Benita (Heracles Almelo), Ilias Sebaoui (SC Heerenveen), Leo Sauer (NAC Breda), Ezequiel Bullaude (Fortuna Sittard), Gjivai Zechiël (Sparta Rotterdam) en Milan Hokke (ADO Den Haag). Dat brengt het totaal op dertien, iets wat vanaf komend seizoen dus niet meer mag.

Vijf spelers van Feyenoord tellen echter niet mee in de nieuwe reglementen omdat ze onder de uitzonderingsregeling vallen die de KNVB van de FIFA zal overnemen (jonger dan 21 jaar en minimaal drie jaar actief in de opleiding). Dat kom je uit op acht, wat er een meer is dan wat er komend seizoen eigenlijk mag. Feyenoord kan de huurstrategie die het heeft dus niet verder verzwaren.

Feyenoord wil naar Keuken Kampioen Divisie met Jong-ploeg

Als het aan Feyenoord ligt, dan speelt het in de toekomst ook met een Jong-ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Die weg is echter nog lang. Afgelopen maand kon Feyenoord een belangrijke stap zetten met promotie naar de Tweede Divisie, maar in de finale van de play-offs gingen de Rotterdammers onderuit tegen stadsgenoot Sparta.

