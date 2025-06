Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’

Feyenoord zal in de openingsfase van Eredivisieseizoen 2025/26 niet ver hoeven reizen. In de eerste vijf speelrondes staan er drie thuisduels in De Kuip op de planning. De overige twee wedstrijden zijn uitwedstrijden bij stadsgenoten Excelsior en Sparta.

Nadat de KNVB dinsdagavond al bekendmaakte hoe de openingsronde van de Eredivisie eruit komt te zien, heeft de bond inmiddels het programma voor de hele competitie bekendgemaakt. Wat daarin opvalt, is dat Feyenoord de eerste vijf duels van de competitie allemaal in de eigen stad speelt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’

De Rotterdammers openen de competitie op zaterdag 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Een week later blijven de mannen van Robin van Persie in Rotterdam voor de eerste uitwedstrijd op bezoek. Aan de andere kant van de Maas is Excelsior op Woudestein de tegenstander in speelronde twee.

Twee Rotterdamse uitwedstrijden op rij

De derde speelronde staat vervolgens in het weekend van 23 en 24 augustus op het programma, maar Feyenoord komt dan niet in actie in verband met een mogelijke play-offronde in de Champions League. De volgende competitiewedstrijd van Feyenoord staat daarom pas in speelronde vier weer op het programma en dat is op zondag 31 augustus de uitwedstrijd bij de andere stadsgenoot, Sparta.

LEES OOK: Dit is wanneer PSV, Ajax en Feyenoord tegen elkaar spelen in de Eredivisie

Na een week zonder wedstrijden in verband met interlands, hervat Feyenoord de competitie op zaterdag 13 september met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in speelronde vijf. Vier dagen later staat de inhaalwedstrijd uit speelronde drie, thuis tegen Fortuna Sittard, op de planning. Pas in speelronde zes speelt Feyenoord voor het eerst een competitiewedstrijd buiten Rotterdam, wanneer de uitwedstrijd bij AZ op de planning staat. Wel zullen de mannen van Van Persie in ieder geval één keer buiten Rotterdam moeten spelen voor de zesde speelronde. De derde voorrondes van de Champions League staan namelijk voor speelronde één en tussen de eerste twee speelrondes in gepland.

Het volledige conceptprogramma voor het aanstaande Eredivisieseizoen is hier te vinden.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Ten Hag denkt aan Feyenoord-sterspeler’🔗

👉 Dit bedrag wil FC Groningen van Feyenoord ontvangen voor Valente' 🔗

👉 Moder zet al na halfjaar ‘Feyenoord-tattoo’ 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 Transfer ophanden: Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller 🔗