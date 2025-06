Ajax, PSV en Feyenoord kennen hun tegenstanders in eerste speelronde 2025/26

De puzzel voor de openingsspeelronde van het Eredivisieseizoen 2025/26 is gelegd. Dat was een complexe opgave, geeft Jan de Jong, Algemeen Directeur Eredivisie CV aan. Op 8 augustus wordt in ieder geval het eerste duel gespeeld: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles.

De Jong geeft aan dat het erg lastig was om aan alle wensen van de clubs te voldoen. "De onmogelijke puzzel met oneindig veel stukjes is toch weer gelegd! Het competitieschema van de VriendenLoterij Eredivisie seizoen 2025/'26 is er. We hebben 25 pagina's met wensen en eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden in een computer in Barcelona gestopt die door middel van AI tot iets heel moois is gekomen. Nergens in Europa is dat zo ingewikkeld als in Nederland. Een raket naar de maan sturen lijkt makkelijker".

"Het belangrijkste is een eerlijk en evenwichtig schema voor iedereen, maar we faciliteren ook de Europees spelende clubs, hebben een nette winterstop voor de broodnodige rust, de gepromoveerde clubs hebben één week extra de tijd om tot een perfecte grasmat te komen, naast duizend andere dingen. Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig voor andermaal een bijzonder seizoen. Vanaf nu is het aan de clubs in de VriendenLoterij Eredivisie om er een smakelijk hoofdgerecht van te maken!"

Eerste duels Feyenoord en PSV

Feyenoord is de eerste traditionele topdrieclub die in het nieuwe seizoen in actie komt. Op zaterdag 9 augustus (18.45 uur)( spelen zij thuis tegen een promovendus van het afgelopen seizoen: NAC Breda. Ook PSV mag in het eigen Eindhoven proberen de eerste drie punten van het seizoen te pakken. Opvallend genoeg gebeurt dat tegen de ploeg, waar vorig seizoen tegen werd afgesloten. Bij Sparta pakte PSV op de laatste speeldag de titel, op 9 augustus om 21.00 mag de ploeg van Peter Bosz weer tegen de Rotterdammers aantreden. Nick Olij neemt het dus mogelijk meteen op tegen zijn oude club.

Seizoensopener Heitinga en Ajax

Nieuwe trainer John Heitinga begint het seizoen met Ajax een dag later: om 14.30 uur op zondag 10 augustus speelt Ajax thuis tegen de stuntploeg uit de afgelopen play-offs promotie/degradatie, Telstar. Overigens spelen alle promovendi hun eerste wedstrijd uit: zo is er iets meer tijd om het natuurgrasveld 'optimaal speelklaar te maken'.

Klassieker en De Topper

Het gehele speelschema is nog niet bekend, dat wordt woensdag pas gepubliceerd. Wat wel duidelijk is, is dat Ajax en Feyenoord elkaar voor het eerst in competitieverband op zondag 14 december treffen. In speelronde 32 speelt Ajax tegen PSV, terwijl de KNVB ook verklapt dat er veel topaffiches worden afgewerkt in de laatste drie speelronden.

