‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’

Ajax heeft interesse in de Engelse verdediger , dat meldt Football Insider. De Engelse jeugdinternational speelt momenteel voor Stoke City, uitkomend in de Championship.

Dixon speelde in de jeugd van Tottenham Hotspur, maar tot een debuut in Londen kwam het niet. Dit seizoen speelde hij zijn eerste professionele wedstrijden voor Stoke City. In totaal kwam de achttienjarige Engelsman tot zes wedstrijden voor het eerste.

Volgens transferjournalist Pete O’Rourke van Football Insider zou Ajax Dixon volgen. De centrale verdediger, die evengoed als rechtsachter uit de voeten kan, zou in eerste instantie gehaald worden voor de jeugd.

Ajax is niet de enige geïnteresseerde grootmacht, volgens O’Rourke. In februari zou Arsenal namelijk al geïnformeerd hebben naar de elfvoudig international van de Engelse Onder 18-ploeg.

