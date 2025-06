Stortvloed aan complimenten voor Ajax-doelwit: 'Formidabel, echt een koopje'

is op de radar verschenen bij topclubs Ajax, Feyenoord en PSV. De keeper van NEC gaf zijn visitekaartje af dit seizoen en kan deze zomer een stap omhoog zetten.

Er bestaat wat twijfel over de voetballende kwaliteiten van Roefs. Een keeperstrainer van NEC die nadrukkelijk met de doelman samenwerkt, Wilfreid Brookhuis, verwijst dat idee naar het rijk der fabelen in gesprek met De Gelderlander. "Roefs kan juist hartstikke goed meevoetballen. Als daarover bij topclubs twijfels bestaan, hebben ze hun huiswerk echt niet goed gedaan." De doelman van NEC heeft in ieder geval goede reflexen: op basis van Expeted Goals had de Nijmeegse vereniging eigenlijk zeven doelpunten meer moeten incasseren dit seizoen.

Brookhuis kent Roefs al van jongs af aan. ",Met Robin was het altijd heerlijk werken”, zegt de keeperstrainer van de 22-jarige doelman. "Roefs is een jongen met het juiste karakter. Hij is nuchter. Kalm. Maar ook ambitieus en leergierig. Goed coachbaar. En hij had natuurlijk al meteen de aanleg. Hij heeft de weg naar de top helemaal zelf afgelegd.” Brookhuis komt complimenten te kort voor zijn pupil. "Hij kan alles. Hoge ballen, is sterk op de lijn en in de één-tegen-één en kan meevoetballen.”

De bekendste doelman die de stap naar de top zette vanaf NEC is toch wel Jasper Cillessen, momenteel actief bij Las Palmas op Gran Canaria, Spanje. Volgens Brookhuis kan Roefs naar dat niveau toegroeien. "Hij heeft er de kwaliteiten en het karakter voor. De rust. De sprongkracht. Die is echt enorm, zo blijkt uit testen. De reflexen zijn ook formidabel. Dat hebben we dit seizoen ook wel gezien. Alle randvoorwaarden zijn er. " Daarmee plaatst Brookhuis een belangrijke kanttekening. "Hij is talentvol, maar ook nog jong.”

De naam van Roefs wordt genoemd in combinatie met Ajax, maar Brookhuis ziet het talent liever nog een jaar in Nijmegen rijpen. "Gaat pakweg Ajax hem meteen als eerste keeper inzetten? Met de belangen in de Champions League? De druk bij een topclub is vele malen groter dan bij NEC. Wat doet de trainer bij tegenslag? Bij een foutje?" Momenteel wordt een transferbedrag van zes miljoen euro genoemd om Roefs los te weken. "Ja, dat is een fors bedrag. Maar voor een keeper met deze kwaliteiten en doorgroeimogelijkheden is dat de investering meer dan waard. Goedkoop, zelfs, vind ik. Hij gaat in de toekomst een veelvoud van dat bedrag waard worden. In mijn ogen zou doorgroei met Remko Pasveer bij Ajax, met het vooruitzicht de nieuwe eerste keeper te worden, best een goede combinatie zijn. Maar niet louter als bankzitter.”

