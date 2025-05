Slot geeft eerlijke mening over Heitinga en Ajax: 'Als John slim is...'

Arne Slot lijkt na zijn succesvolle debuutseizoen bij Liverpool alweer afscheid te moeten gaan nemen van assistent John Heitinga, die de belangrijkste kandidaat is om als hoofdtrainer terug te keren bij Ajax. Slot sprak zich eerder dit seizoen al uit over de kwaliteiten van Heitinga en gaf afgelopen vrijdag nog zijn eerlijke mening over een mogelijke terugkeer van zijn assistent in Amsterdam.

Liverpool weekte Slot afgelopen zomer los bij Feyenoord. In zijn kielzog nam de trainer ook assistent Sipke Hulshoff performance coach Ruben Peeters mee uit De Kuip. Daarnaast werd Heitinga losgeweekt bij West Ham United, waar hij in het seizoen 2023/24 als assistent van David Moyes werkzaam was. In december ontbrak Slot vanwege een schorsing op de bank in het Carabao Cup-duel met Southampton. Op een persconferentie voorafgaand aan het duel sprak Slot zijn oordeel uit over zijn assistenten Hulshoff en Heitinga, die de honneurs waar moesten nemen in de dug-out.

Artikel gaat verder onder video

"Ik werk al lange tijd samen met Sipke, dus we kennen elkaar van binnen en van buiten - vooral op voetbalgebied", sprak Slot bij die gelegenheid. "Eén van de redenen waarom we samenwerken is omdat we zoveel gemeen hebben als het gaat om de stijl van spelen of de wissels die we tijdens een wedstrijd maken." Over Heitinga zei Slot toen: "Hij is nu een halfjaar bij me en ik had niet meer kunnen wensen. Als ik zeg dat hij een groot talent is dan doe ik hem tekort, want hij is veel meer dan dat. Hij is al hoofdtrainer geweest en is nog jong, maar hij is vanaf het begin op een goede manier in onze staf gegroeid en denkt hetzelfde over voetbal, daarom heb ik hem ook gekozen." Met Hulshoff en Heitinga als eindverantwoordelijken op de bank was Liverpool met 2-1 te sterk voor Southampton.

'Als John slim is dan blijft hij nog een jaar hier'

Afgelopen vrijdag - nog voordat de interesse van Ajax in Heitinga wereldkundig werd gemaakt dus - sprak Slot zich tegenover ESPN uit over de toekomst van Heitinga en de vacante positie in Amsterdam. "Als Ajax slim is, dan zouden ze hem moeten overwegen. Hij is klaar voor een job als deze", sprak de trainer. Voor Heitinga zelf had Slot echter een heel ander advies: "Als John slim is, dan blijft hij nog een jaar hier", aldus Slot.

