'Ajax opent gesprekken over Hato: miljoenenbedrag lonkt'

Chelsea heeft de gesprekken met Ajax geopend om de transfer van te realiseren, zo weet CaughtOffside. De Londenaren zijn momenteel favoriet om de negentienjarige verdediger over te nemen, maar zullen daar naar verwachting flink voor moeten betalen.

Hato geniet de laatste tijd volop interesse. De jonge verdediger van Ajax werd in het verleden al in verband gebracht met clubs als Arsenal en Real Madrid, maar nu lijkt het Chelsea te zijn dat de race om zijn handtekening leidt. Volgens CaughtOffside is de clubleiding van The Blues inmiddels in gesprek met Alex Kroes om een transfer van Hato naar de Premier League te bespreken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli licht één Ajax-speler uit: ‘Was een jongetje, nu een man’

Chelsea is al langere tijd groot fan van Hato en wil hem maar wat graag overnemen om de verdediging van Enzo Maresca te versterken. De Londenaren zullen in dat geval wel een flinke som geld moeten overmaken naar Amsterdam; de website gaat ervan uit dat een deal Ajax een bedrag van 55 miljoen euro zal opleveren. Mocht Hato de stap naar Chelsea maken, lijkt hij door de afwezigheid van heel goede verdedigers een goede kans te maken op een basisplaats.

LEES OOK: Derksen wijst grootste Ajax-miskoop aan: 'Die gek heeft niets toegevoegd'

Liverpool blijft Hato volgen

Ook Liverpool houdt de ontwikkelingen van Hato nog altijd serieus in de gaten, maar de jongeling geldt bij de club van Arne Slot als tweede keuze. De landskampioen wil zich namelijk liever versterken met Milos Kerkez. Alleen als de Hongaar niet kan worden overgenomen van Bournemouth, zullen The Reds aankloppen bij Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Plan van Ajax en Kroes gaat niet door: koopoptie van 12,5 miljoen euro wordt niet gelicht 🔗

👉 Farioli serieus in beeld bij buitenlandse club: ‘De verwachting is…’ 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗

👉 'Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax, maar ik had op meer krediet gehoopt' 🔗

👉 'Francesco Farioli maakt elke maand duizenden euro's over naar Gordon' 🔗