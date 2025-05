Derksen wijst grootste Ajax-miskoop aan: 'Die gek heeft niets toegevoegd'

Johan Derksen wijst aan als 'duurste miskoop' van Ajax. In Vandaag Inside wordt de geroutineerde middenvelder onder meer 'een Engelse gek' genoemd door De Snor. Ook over de opvolging van Francesco Farioli heeft hij een duidelijke mening: het feit dat succestrainer Paul Simonis van Go Ahead Eagles kandidaat is in Amsterdam noemt Derksen 'lachwekkend'.

Ajax greep na een zinderende slotfase van de competitie naast de landstitel, die tóch weer naar PSV ging. In Vandaag Inside wordt ingezoomd op de manier waarop de Amsterdammers een voorsprong van negen (!) punten op de Eindhovenaren in de laatste weken van het seizoen verspeelden. Nadat onder meer Josip Sutalo besproken is ('belachelijke overtreding tegen FC Groningen', zegt Valentijn Driessen) brengt Derksen het gesprek op Henderson: "De grootste miskoop is die Engelse gek. De duurste speler die ze ooit gehad hebben, maar die heeft niets toegevoegd."

Vervolgens komt de opvolging van Farioli ter sprake. De Italiaan kondigde maandag, daags na de laatste speelronde zijn vertrek aan. Als favorieten om de Italiaan op te volgen vallen in de media de namen van voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag, Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger én die van Simonis, die Go Ahead Eagles dit seizoen de KNVB Beker bezorgde en in de competitie naar een knappe zevende plaats leidde. "Dat is weer lachwekkend", oordeelt Derksen. Driessen legt uit: "Dat zijn allemaal lijntjes die Alex Kroes heeft, die kent hem van Go Ahead."

'Ten Hag is drie jaar bezig voor hij weer een elftal heeft'

René van der Gijp stelt vervolgens dat het voor Ten Hag 'gevaarlijk' zou zijn om opnieuw in te stappen bij Ajax. "Waarschijnlijk gaat hij het niet beter doen dan die Italiaan", aldus Van der Gijp. Derksen beaamt: "Hij is drie jaar bezig voor hij weer een elftal heeft." Driessen is optimistischer: "Peter Bosz komt bij PSV, wordt kampioen en speelt geweldig voetbal. Arne Slot komt bij Feyenoord en haalt in zijn eerste jaar de finale van de Conference League. Die had ook een stelletje bagger lopen, dat heeft hij een beetje opgeschoond. Het kan echt heel snel gaan, het ging nu toch ook heel snel? Het zag er niet uit, maar het kan echt wel beter", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

VIDEO - Derksen over mogelijke opvolger Farioli bij Ajax: 'Lachwekkend'

