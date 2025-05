Kroes deelt nog meer desastreus nieuws voor Ajax-fans

Ajax heeft afgelopen week de titel definitief weggegeven aan PSV en moet nu ook op zoek naar een nieuwe trainer. Alex Kroes komt op de dag van het vertrek van Francesco Farioli met zeer slecht nieuws.

Tijdens de periode met Sven Mislintat aan het roer raakte Ajax enorm in verval. De ploeg van Maurice Steijn (nu Sparta) bivakkeerde zelfs een tijdje op de laatste plaats van de Eredivisie. Toen bovenstaande namen vertrokken uit Amsterdam, ging het weer een beetje lopen bij Ajax. Onder trainer John van 't Schip werd vorig seizoen alsnog een vijfde plek behaald.

Financieel waren de Amsterdammers echter nog steeds in crisis. Veel van de door Mislintat gehaalde spelers ontvingen een riant salaris of moesten voor een klein deel van de aankoopprijs worden doorverkocht. Verder rekende Ajax een ruime periode op de inkomsten van de Champions League, maar dit seizoen stroomde slechts het prijzengeld van de Europa League binnen, wat een stuk minder is. Bij technisch directeur Alex Kroes moest de hand op de knip. Mede dankzij enkele slimme aankopen en een winnende tactiek van Farioli behaalde Ajax dit seizoen, tegen alle verwachtingen in, bijna de titel. Met de tweede plek gaan de Amsterdammers wel de Champions League in.

Verhaal richting Farioli

Wie had gehoopt dat Ajax door de inkomsten van het miljoenenbal en de transfersommen van enkele getalenteerde spelers weer flink kon gaan investeren, heeft het mis. "Wij (onder andere Farioli en Kroes, red.) hebben in de afgelopen maanden allerlei momenten en allerlei dingen besproken over de toekomst, en vooral ook over de snelheid van dingen", begint de technisch directeur van Ajax in gesprek met Voetbal International. "Hoe snel krijg je iets voor elkaar, wat is de realiteit van Ajax precies, hoeveel impact heeft het Champions League-geld op Ajax, wat kunnen we ermee, hoeveel spelers kunnen we halen, al dat soort vragen. Ik beantwoordde die vragen vanuit de realiteit en soms klinkt dat misschien minder enthousiast."

Kroes geeft vervolgens toe dat hij nog steeds op zoek moet naar koopjes, ondanks de resultaten van dit seizoen. "Feitelijk is het dezelfde rekensom als vorig jaar. Dus als ik één euro verkoop, kan ik ongeveer veertig cent investeren. En we zullen ook moeten doorselecteren." Farioli had heel graag een positiever verhaal willen horen en bond daar uiteindelijk zijn conclusie aan vast. "Hij (Farioli, red.) wilde sneller op bepaalde vlakken dan ik kon", zegt Kroes nog daarover.

"Op bepaalde vlakken vooruit, op bepaalde ook achteruit"

De technisch directeur schetst vervolgens de huidige situatie, die dus vergelijkbaar zal zijn met die van de vorige transferzomer. "Even heel simpel: er komt een x-aantal spelers terug, we weten inmiddels allemaal dat daar contractueel wat mee gaat gebeuren, dus daar gaat een deel van je Champions League-potje van af. Dan hebben we een x-aantal sterkhouders op dit moment die mogelijk verkocht zouden kunnen worden. Die euro's kun je niet één op één herinvesteren in nieuwe spelers. Op een bepaald vlak zijn we vooruit gegaan, maar op een bepaald vlak ga je straks ook weer terug." Kroes sluit af door te zeggen dat de volgende stap zetten met Ajax 'heel uitdagend' zal zijn.

