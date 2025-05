Parool noemt derde naam als ‘voornaamste kandidaat’ voor opvolging Farioli

Voor Ajax gelden niet alleen Erik ten Hag en Paul Simonis als voornaamste kandidaten om Francesco Farioli op te volgen. Ook Michael Reiziger mag aan dat lijstje worden toegevoegd, zo weet Het Parool. De bondscoach van Jong Oranje was in het verleden als assistent actief in Amsterdam.

Ajax zorgde maandag voor een schokgolf binnen voetbalminnend Nederland door daags na het einde van de competitie het vertrek van Farioli aan te kondigen. De Italiaan kende een uitstekend seizoen in Amsterdam en zijn ploeg presteerde boven verwachting. Ajax leek zelfs op de titel af te koersen, maar gaf in de laatste vijf wedstrijden een voorsprong van negen punten op PSV volledig weg. Uiteindelijk besloot Farioli een dag na het mislopen van de landstitel te vertrekken.

Kort na de aankondiging van Ajax maakte De Telegraaf al melding van twee ‘favorieten’ voor de opvolging van Farioli: Ten Hag en Simonis. De clubleiding zou zelfs al met beide trainers gesprekken hebben gevoerd ‘voor het geval dat Farioli zou opstappen’. Nu dat daadwerkelijk is gebeurd, is het tweetal serieus in beeld voor een nieuwe baan.

Ook Reiziger ‘voorname kandidaat’

Ook Het Parool noemt Ten Hag en Simonis in een lijstje met ‘voornaamste kandidaten’ voor de trainersvacature bij Ajax, maar daar wordt nog een naam aan toegevoegd: Reiziger. De voormalig verdediger begon zijn spelersloopbaan in Amsterdam en keerde in 2017 terug als trainer van Jong Ajax, waarmee hij kampioen werd. Vervolgens ging hij als assistent van onder meer Ten Hag, Alfred Schreuder en John Heitinga aan de slag. Daarna had hij graag promotie gemaakt naar het hoofdtrainerschap, maar de club maakte een andere keuze. Momenteel doet Reiziger het uitstekend bij Jong Oranje, dus is het niet vreemd dat hij in beeld is bij zijn oude club.

