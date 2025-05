Ajax heeft naast Ten Hag nóg een favoriet om Farioli op te volgen

Ajax heeft in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer twee kandidaten bovenaan het lijstje staan. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zijn Paul Simonis en Erik ten Hag op dit moment de ‘favorieten’ om Francesco Farioli op te volgen in Amsterdam. De nummer twee van Nederland zou al gesprekken hebben gevoerd met zowel Simonis als Ten Hag, ‘voor het geval dat Farioli zou opstappen’.

Ajax stelde Farioli vorig jaar mei aan als nieuwe hoofdtrainer. Het huwelijk tussen Ajax en Farioli had - sportief gezien - haast niet succesvoller kunnen verlopen. Ajax werd weliswaar zowel in de KNVB-beker als de Europa League voortijdig uit het toernooi geknikkerd, maar stevende in de Eredivisie lang af op het kampioenschap. Dat werd in de laatste week van het seizoen knullig uit handen gegeven, maar de doelstelling - plaatsing voor de Champions League - is ruimschoots behaald. Farioli heeft desondanks, vanwege ‘een verschil in inzicht’ over de manier waarop clubleiding en hij wilden werken aan de doelen van Ajax voor de toekomst, besloten om na één seizoen alweer te vertrekken.

Simonis

Simonis en Ten Hag zijn op dit moment de ‘favorieten’ van Alex Kroes om Farioli op te volgen. Simonis heeft als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles veel indruk gemaakt. De Deventenaren speelden na landskampioen PSV misschien wel het attractiefste voetbal van alle clubs in de Eredivisie. Bovendien bereikten ze op indrukwekkende wijze de finale van de KNVB-beker, waarin AZ na strafschoppen werd verslagen. Simonis zette onlangs weliswaar zijn handtekening onder een nieuw contract bij Go Ahead Eagles, maar kon een overstap in de zomer niet helemaal uitsluiten.

Ten Hag

Ten Hag heeft natuurlijk al een verleden bij Ajax. Hij loodste de club in 2019, 2021 én 2022 naar de landstitel en bereikte in 2019 op een haar na de finale van de Champions League. Ten Hag bekroonde een succesvolle periode in Amsterdam in 2022 met een overstap naar Manchester United. Zijn tijd op Old Trafford bracht echter niet waar beide partijen op hadden gehoopt, ondanks de eindzege van de League Cup en FA Cup. Ten Hag werd in het afgelopen najaar op straat gezet en zit sindsdien zonder club. De Tukker werd de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere clubs, waaronder Bayer Leverkusen. Het is niet bekend hoe hij tegenover een terugkeer bij Ajax staat.

