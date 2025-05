Francesco Farioli vertrekt bij Ajax. Dat nieuws maakt de club maandagmorgen wereldkundig. De Italiaan werd zondag, na afloop van het laatste thuisduel met FC Twente, al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam.

Ajax verbaasde na het afgelopen seizoen vriend en vijand door Farioli aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De Amsterdammers leken na twee rampzalig verlopen seizoenen behoefte te hebben aan een ervaren hoofdtrainer die de club goed kent, maar besloten voor de onbekende en jonge Farioli te gaan. Hij stond voor de zware klus om Ajax terug aan de top te krijgen. Niemand hield er rekening mee dat de Italiaan daarin zou slagen, maar tegen alle verwachtingen in loodste hij Ajax naar de competitiefase van de Champions League. Ajax en Farioli koersten zelfs af op de landstitel, maar die werd in de laatste week van het seizoen uit handen gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Vrijwel direct na het laatste fluitsignaal bij Ajax - FC Twente meldde ESPN al dat de club en Farioli afstevenden op een voortijdig einde van hun samenwerking. Farioli had bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2027, maar heeft besloten om na één seizoen alweer te vertrekken uit Amsterdam. “Mijn avontuur bij Ajax startte bijna een jaar geleden op sportcomplex de Toekomst, met het doel om Ajax terug te brengen naar waar de club hoort. Het eindigde in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax UEFA Champions League-voetbal behaalde, het hoogste Europese podium”, zo vertelt Farioli op de clubsite.

“We wilden nieuwe energie brengen naar alle Ajacieden, een positieve werksfeer delen en eenzelfde manier van denken creëren door de hele club. Het was een absoluut voorrecht om de eerste buitenlandse Ajax-coach te zijn sinds 1998 en de eerste Italiaanse trainer ooit”, vervolgt Farioli. “Samen met mijn staf hebben we deze grote uitdaging omarmd met respect, verantwoordelijkheid, passie en een vastberadenheid om te slagen. Het ontvangen van het respect en de steun van het Ajax-publiek, die we gedurende het hele seizoen voelden, betekende veel voor mij en mijn staf”, zo klinkt Farioli dankbaar. De Italiaan beleefde in Amsterdam naar eigen zeggen ‘ongelooflijk en onvergetelijke momenten’. “Een uniek, intens, emotioneel seizoen waarin we geloof, vechtlust en trots deelden en uiteindelijk ons doel bereikten en de missie volbrachten.”

'Verschil in inzicht'

Waarom hij na één seizoen alweer vertrekt? Volgens Farioli hebben de clubleiding en hij weliswaar ‘dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax’, maar is er sprake van ‘een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken’. “Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan”, besluit Farioli.

Het seizoen van Ajax begon al eind juli. Door de vijfde plaats in het seizoen 2023/24 moesten de Amsterdammers zich via de voorrondes zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Ajax en Farioli overleefden uiteindelijk drie voorrondes. Ze plaatsten zich via de competitiefase voor de tussenronde, waarin werd afgerekend met Union Sint-Gillis. Een ronde later ging het echter mis tegen Eintracht Frankfurt. In de KNVB-beker werd Ajax in de achtste finale uitgeschakeld door AZ. In de Eredivisie stevende Ajax anderhalve maand af op de eerste landstitel sinds 2022, maar in de laatste weken werd er een voorsprong van negen punten uit handen gegeven. Daardoor raakte Ajax de koppositie kwijt aan PSV, dat zondagmiddag de landstitel prolongeerde.

