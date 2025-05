PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax

Spelers van PSV tonen na het behaalde kampioenschap een spandoek met een boodschap voor Ajax. Met dat spandoek gingen de spelers op de foto, vlak voor het uitvak bij Sparta Rotterdam.

Op het spandoek stond de tekst: ‘You have it? It’s still ours!’ Vertaald: ‘Jullie hebben ‘m? Hij is nog steeds van ons!’ Ongetwijfeld een verwijzing naar de strijd met Ajax om het kampioenschap. PSV leek in de eerste seizoenshelft af te stevenen op de landstitel, werd daarna ingehaald door Ajax en greep in het slot toch weer de eerste plek.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-analist Danny Koevermans kon wel lachen om het spandoek. “Ze vragen het aan iemand… Ze hebben ‘m nog steeds.” Presentator Pascal Kamperman antwoordde: “Ik denk wel dat ik weet an wie ze dat vragen.” Koevermans reageerde gekscherend: “Ik heb geen idee.” Door meegereisde supporters werd tevens ‘helemaal niets in Amsterdam’ gezongen.

© ESPN

