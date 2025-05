Wieffer zorgt nog altijd voor frustratie bij PSV: ‘Ik begrijp niet dat…’

PSV kroonde zich in het afgelopen seizoen weliswaar met overmacht tot kampioen van Nederland, maar werd in de KNVB-beker voortijdig uitgeschakeld door Feyenoord en vloog er in de Champions League in de achtste finales uit tegen Borussia Dortmund. Beide nederlagen deden pijn bij de Eindhovenaren, vooral omdat ze het gevoel hadden dat er meer in had gezeten. Op bezoek bij Feyenoord voelden ze zich zelfs bestolen, nadat er niet werd gefloten voor een vermeende overtreding van op . begrijpt er nog altijd helemaal niets van.

Feyenoord en PSV troffen elkaar op 24 januari vorig jaar in de achtste finale van de KNVB-beker. De Rotterdammers hadden na de 1-2 nederlaag in de competitie in de eerste seizoenshelft nog wat recht te zetten tegen het elftal van trainer Peter Bosz. Dat deden ze. Een doelpunt van Quinten Timber maakte het verschil tussen Feyenoord en PSV, waardoor Arne Slot en zijn manschappen zich plaatsten voor de kwartfinale. Maar na afloop ging het vooral over een niet gegeven strafschop aan PSV. Na een vermeende overtreding van Wieffer op Lang op de achterlijn schreeuwde PSV moord en brand, maar scheidsrechter Dennis Higler en VAR Clay Ruperti vonden het niet genoeg voor een strafschop.

Het besluit van de arbitrage leidde tot grote woede bij de spelers en technische staf van PSV. Zo uitte Lang op sociale media nogmaals zijn woede en was Bosz eveneens niet blij. Boscagli begrijpt een jaar en bijna vier maanden later nog altijd niet hoe de VAR dat moment niet beoordeelde als een overtreding en dus een strafschop. De Fransman wordt in gesprek met De Telegraaf eerst nog geconfronteerd met een ander pijnlijk moment in zijn PSV-loopbaan. “De opbouwend sterke verdediger heeft behalve met zijn spel en gewonnen prijzen een plekje in het collectieve PSV-geheugen verworven met een iconisch moment. In de topper tegen Ajax in januari 2022 leek de bal van Daley Blind over de zijlijn te zijn. Boscagli appelleerde daarvoor, raakte daardoor uit positie en prompt scoorde Ajax via Noussair Mazraoui”, zo schrijft de krant.

“Dat is nog altijd een moment dat me dwars zit. Maar het was niet de grootste fout van de arbitrage die ik heb meegemaakt”, zo zegt Boscagli. “Dat was de niet gegeven penalty in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord bij de situatie met Lang en Wieffer. Ik begrijp nog altijd niet, dat zoiets mogelijk is geweest in een tijd met de VAR. Dat zijn momenten waarvoor geldt dat ze beslissend zijn voor het winnen van een prijs of voor een seizoen. Uiteindelijk moet je het accepteren, maar dat is niet altijd gemakkelijk”, zo geeft de linkspoot toe.

Kampioen met PSV

De beker ging aan de neus van PSV voorbij, maar Boscagli en zijn ploeggenoten veroverden wel de eerste landstitel sinds 2018. “Als ik over de hele periode kijk, dan ben ik wel trots op wat ik bij PSV heb bereikt. Het was altijd mijn grote doel om kampioen te worden met PSV en dat is vorig seizoen gelukt, ook nog op een geweldige manier.” PSV haalde liefst 91 punten uit 34 wedstrijden. De ploeg van Bosz maakte 111 doelpunten en kreeg er slechts 21 tegen. De voorsprong op Feyenoord was uiteindelijk zeven punten. Nummer vijf Ajax eindigde op liefst 35 punten van de landskampioen. “De sfeer in het stadion bij de kampioenswedstrijd tegen Sparta vond ik echt fantastisch. Dat maakte emotioneel zoveel los bij me”, aldus Boscagli.

Transfervrij vertrek

De Fransman is bezig aan zijn laatste fase als speler van PSV. Hij had afgelopen zomer zijn zinnen al op een transfer gezet, maar toen stak zijn club nog een stokje voor een overgang naar Brighton & Hove Albion. De Eindhovenaren namen daarmee op de koop toe dat Boscagli na dit seizoen transfervrij vertrekt. “De zomer gaat belangrijk zijn voor mij. Ik wil de best mogelijke beslissing nemen voor mijn toekomst. Ik denk niet dat ik zal terugkeren in de Franse competitie. Op dit moment richt ik me nog op een nieuw buitenlands avontuur, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. In juni wil ik een beslissing nemen”, zo klinkt het.

