Mats Wieffer geeft eerlijke mening over veelbesproken penaltymoment

heeft na afloop van de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV (1-0) zijn licht laten schijnen over het meest besproken moment van de avond. De 24-jarige middenvelder haalde in de 68ste minuut onderuit in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Dennis Higler legde de bal niet op de stip.

Omdat ook de VAR van dienst, Clay Ruperti, niet ingreep, bleef de tackle van Wieffer onbestraft. "In eerste instantie dacht ik dat ik de bal gewoon raakte", begint de middenvelder van Feyenoord voor de camera van ESPN. "Ik raakte de bal ook, maar ik raakte zijn voet ook een beetje. Tijdens de wedstrijd dacht ik dat ik hem niet raakte, maar als ik de beelden terugzie, dan raakte ik hem ook."

Tussen neus en lippen door toont Wieffer begrip voor de Eindhovense woede. "We hebben uiteindelijk misschien een beetje geluk gehad. Ik weet het niet. Ik moest daar all-in gaan, anders legt hij de bal breed en is het een doelpunt", gaat hij verder. "Ik vind het moeilijk. Tijdens de wedstrijd dacht ik dat ik de bal raakte, hier lijkt het alsof ik ook zijn voet veel raakte. Hij geeft hem niet, dus we hebben een beetje geluk gehad."

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de 31ste gemaakt door Quinten Timber. "We hadden het de eerste twintig minuten lastig. Zij konden onder onze druk uit voetballen. Daarna hadden we een periode waarin we beter waren en ook de goal maakten. In de tweede helft werd het een vechtwedstrijd en rollen wij als winnaar uit de bus."