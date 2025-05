'De slechtste aankoop van de Eredivisie, daar heeft PSV niks aan gehad'

Valentijn Driessen wijst een speler van PSV aan als de slechtste aankoop van de Eredivisie. De journalist bespreekt in de podcast Kick-off van De Telegraaf samen met collega’s Pim Sedee en Mike Verweij welke spelers de beste en de slechtste aankopen van het afgelopen seizoen zijn geweest.

In Duitsland werd door BILD een lijst met de tien slechtste Bundesliga-transfers van afgelopen zomer gepubliceerd, waar onder anderen Lutsharel Geertruida en Dani de Wit op terug te vinden zijn. Podcastpresentator Sedee oppert bij Verweij om namens De Telegraaf hetzelfde te doen voor de Eredivisie: “Dat vind ik wel iets voor jou, Mike.”

“Vind je dat geen leuk idee? Noem eens een hele slechte aankoop”, gaat Sedee verder. Als de presentator in eerste instantie nog geen reactie krijgt, vraagt hij naar een goede aankoop: “De beste aankoop is Ivan Perisic? Of in ieder geval één van de (beste aankopen, red.)” Valentijn Driessen geeft Sedee gelijk. Ook Hwang In-Beom van Feyenoord wordt genoemd door de gespreksleider van de podcast.

Verweij heeft even nagedacht en haakt in: “De slechte aankopen zitten denk ik ook bij PSV toch? Karsdorp en Malacia.” Driessen hakt de knoop door: “Ja, Karsdorp. Daar heeft PSV niks aan gehad. Grootverdiener, die heeft gigantisch veel geld verdiend. Dat begrijp ik ook niet. Dan moet je wel heel erg omhoog zitten. Die jongen had al een hele tijd niet gevoetbald.”

