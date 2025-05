PSV bevestigt interesse in 'beste speler van de Eredivisie'

Pierre van Hooijdonk vindt de beste speler van de Eredivisie, vertelt hij zondagavond in Studio Voetbal. De analist zag de 36-jarige Kroaat namens PSV een hattrick maken tegen Fortuna Sittard. Technisch directeur Earnest Stewart bevestigt dat de club interesse heeft om de ervaren kracht langer vast te leggen.

Als de 4-1 overwinning van PSV op Fortuna wordt besproken, looft Van Hooijdonk de man van de wedstrijd: “Een geweldige aankoop. Wij zullen over twee weken wel weer gevraagd worden naar ‘de beste speler van de competitie’. Dat is Perisic voor mij, al een aantal maanden.”

Van Hooijdonk vervolgt: “Hij is tweebenig, heeft zóveel gevoel, geeft veel assists, maakt z’n goaltjes. Het is echt een teamplayer en een pure prof. Ik denk dat je daarmee ook gelijk aanstipt waar het dit seizoen voor PSV is misgegaan.” De Eindhovenaren stonden in de winterstop nog ruim bovenaan de ranglijst, maar inmiddels staat Ajax vier punten voor. “Je hebt een aantal pure profs die weten wat het vak inhoudt, en wat jongens die nog in de beginjaren zitten en daar nog weleens iets te gemakzuchtig over denken. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom PSV in elkaar is gesodemieterd.”

Stewart zit ook aan tafel bij Studio Voetbal en vertelt hoe hij die ‘geweldige aankoop’ heeft kunnen binnenhalen: “Ivan is na de transferwindow gekomen. Hirving Lozano raakte helaas geblesseerd. We zorgen er altijd voor dat we aan het einde van de transferwindow weten welke spelers transfervrij zijn, zodat je toch nog op de markt in kan spelen op het moment dat er iets gebeurt. We hadden na de blessure van Lozano een lijst klaar en er stond eigenlijk maar één naam op waarvan we dachten: daar haal je pure kwaliteit mee binnen.”

De technisch directeur is blij dat hij Perisic heeft kunnen vastleggen, maar het contract van de Kroaat loopt deze zomer af. Stewart bevestigt: “Laat ik het zo zeggen, wij hebben interesse in hem.” Later stelt de oud-voetballer: “Voor PSV-begrippen heeft hij het geweldig gedaan. Hij heeft ook binnen de PSV-salarishuishouding gewerkt, en we gaan kijken of we kunnen verlengen.” Toch gaat het om ‘meer dan alleen geld, volgens de beleidsmaker. Hoe groot de kans is dat een verlenging doorgaat? Stewart verklapt dat die groter dan vijftig procent is: “Ik zou zeggen ja. Maar er moet iemand aan de andere kant ook een handtekening zetten.”

