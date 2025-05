Hattrickheld Perisic laat PSV stiekem dromen van titel

PSV heeft zaterdagavond met 4-1 gewonnen van Fortuna Sittard. was de grote man met een hattrick. De eerste twee doelpunten kwamen van zijn voet. Daarna waren en trefzeker. Perisic maakte een einde aan de spanning met de laatste goal. PSV kan weer omhoog kijken, nu het gat met Ajax is verkleind.

In het begin van de wedstrijd had de ploeg van Danny Buijs het goed voor elkaar. Fortuna verdedigde goed en PSV wist weinig kansen te creëren. Toch deed PSV er niet al te lang over om de 1-0 te maken. Luuk de Jong kopte in de zestien een bal terug op Guus Til, die niet binnen wist te werken. De rebound was echter voor Perisic, die van dichtbij binnenschoot.

Artikel gaat verder onder video

Perisic was ook verantwoordelijk voor de 2-0 in de veertigste minuut. PSV kreeg een corner, waar een variant ingezet werd. Joey Veerman werd aangespeeld en gaf een voorzet in het strafschopgebied. De pass leek in eerste instantie onderschept te worden door Ryan Fosso, maar de verdediger verslikte zich in de bal, die doorschoot. Vlak voor het doel was het Perisic die zijn tweede maakte.

LEES OOK: Van Persie staat op en hoort tussenstand bij PSV in persruimte

Na rust viel ook de 3-0, waarmee PSV de wedstrijd in het slot leek te gooien. Til gaf een uitstekende voorzet op Noa Lang, die alleen maar binnen hoefde te lopen. Lang maakte zijn negende van het seizoen en Til bereidde zijn negende van het seizoen voor.

Ondanks de ruime voorsprong was de wedstrijd nog niet voorbij. Fortuna Sittard kwam terug met een doelpunt van Dahlhaus. Syb van Ottele gaf een mooie diepe bal op Dahlhaus, die de bal langs Walter Benítez wist te wippen. In de 73ste minuut kwam er dan toch een einde aan de spanning, voor zover die er met de 3-1 was ontstaan. Til gaf een voorzet vanaf de linkerkant en De Jong deed een slim overstapje, zodat Perisic zijn derde van de avond kon binnenschieten.

Dankzij de overwinning kan PSV weer enigszins omhoog kijken op de ranglijst. Het gat met nummer één Ajax bedraagt nu vier punten, met nog drie wedstrijden te gaan. Bovendien vergroten de Eindhovenaren de afstand tot Feyenoord naar vijf punten, dat nog altijd mag hopen op plek twee, en dus directe plaatsing voor de competitiefase van de Champions League. Wat Europees voetbal betreft is deze uitslag geen prettige voor Fortuna Sittard, dat buiten de play-off-plaatsen valt.

Noa Lang rondt een heerlijke aanval van PSV af👏#psvfor — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2025

