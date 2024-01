Peter Bosz: 'Ik ben boos op de VAR, anders was het 1-1 tegen tien man'

Peter Bosz is teleurgesteld en boos na de uitschakeling van PSV in de KNVB Beker. De trainer van de Eindhovenaren vindt dat zijn ploeg een strafschop is onthouden tegen Feyenoord. Een vermeende overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang in het zestienmetergebied werd niet bestraft. Arbiter Dennis Higler floot niet en werd niet gecorrigeerd door videoscheidsrechter Clay Ruperti.

Verslaggever Hans Kraay junior van ESPN wilde weten met welk gevoel Bosz voor de camera stond. “Teleurstelling, ik denk dat er meer in gezeten had voor ons”, antwoordde de trainer, die desgevraagd ook toegaf boos te zijn. “Ja, ik ben ook wel boos. Met name op de VAR, denk ik. Dat een scheidsrechter het moment met Noa niet ziet, dat kan, dat is misschien best moeilijk. Maar ik heb de beelden teruggezien… Zeg het zelf maar. Dat moet dan ook de tweede gele kaart voor Wieffer zijn.”

Volgens Bosz was zeker geen sprake van een schwalbe. “Ik zag Noa vallen. Je hebt weleens dat spelers duikelen, maar als je ziet hoe hij met zijn hoofd op de grond klapt… Als jij een snoekduik maakt, dan weet je jezelf wel op te vangen. Het is op de beelden duidelijk te zien. Ik hoef er niet veel over te zeggen, denk ik. Dit is niet het enige wat ik meeneem uit de wedstrijd, maar het was wel een cruciaal moment. Het had 1-1 kunnen worden tegen tien man.”