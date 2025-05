PSV en Ajax gekraakt: 'Ze hebben zitten slapen'

PSV en Ajax hebben zitten slapen inzake , die komende zomer naar Feyenoord transfereert. Dat oordeelt Jan Roelfs in de NOS Voetbalpodcast. De commentator van de NOS stelt dat zowel de Amsterdammers als de Eindhovenaren de middenvelder van FC Twente goed hadden kunnen gebruiken.

Feyenoord maakte vorige week de komst van Steijn officieel bekend. De topscorer van de Eredivisie, met 24 treffers, stapt na dit seizoen over van FC Twente naar Feyenoord. Zondagochtend liet technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente weten dat de transfersom 'meer is dan tien miljoen euro'. Volgens eerdere mediaberichtgeving gaat het om een vaste som van elf miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot een bedrag in de buurt van dertien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steijn reageert voor het eerst op transfer naar Feyenoord: 'Dat is heel gaaf'

De tranfersom van Steijn is de voorbije weken een 'hot topic', maar volgens Roelfs moet daar niet zo zwaar aan getild worden. "Ik vind als Steijn bij FC Twente zoveel scoort en zo goed is, dan gaan wij een transfer met dat bedrag onder een enorm vergrootglas leggen omdat hij de doelpunten heeft gemaakt in de Nederlandse competitie. Stel je haalt een topscorer uit de Franse competitie, de Deense competitie of wat dan ook. Dan doen we daar op de een of andere manier veel minder moeilijk over", vertelt hij in de NOS Voetbalpodcast.

PSV en Ajax zitten te slapen inzake Steijn

"Ik vind het een volslagen logische transfer die hij maakt naar Feyenoord", aldus Roelfs. "Sterker nog: ik vind dat PSV en Ajax misschien wel hebben zitten te slapen. Als je zo makkelijk en goed scoort, zo gedreven bent, zo'n goede proef bent, je nog jong bent en nog kunt groeien, dat Ajax hem wellicht ook had kunnen gebruiken. Iets meer dan PSV misschien."

LEES OOK: 'Ik ben ervan overtuigd dat Steijn het ook in De Kuip gaat laten zien'

Roelfs benadrukt nogmaals dat hij het een 'volslagen logische transfer' vindt. "Ik vind het bedrag dat Feyenoord voor hem betaalt ook heel logisch. Ik snap ook dat FC Twente hem verkoopt. Ze hebben dat geld nodig. Dus ik zie al die twijfels niet", erkent hij.

'Er gaan nog middenvelders weg bij Feyenoord'

Feyenoord heeft momenteel voor komend seizoen met Steijn en alle verhuurde spelers die nog onder contract staan in totaal dertien middenvelders onder contract staan. Daardoor rees de vraag op of de Rotterdammers überhaupt nog een extra middenvelder nodig zouden hebben. "Bij Feyenoord zullen er ongetwijfeld nog wat middenvelders weggaan", schetst Roelfs. "Weet jij veel wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien gaat Timber wel weg, ondanks zijn blessure. Er gaat ongetwijfeld wat gebeuren. Dan komt er een nieuw elftal en blijkbaar wil Van Persie hem heel graag hebben."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie 🔗

👉 Uitgekotste Ajax-speler krijgt plotseling gigantisch compliment van Koevermans 🔗

👉 Dit is Laura Benschop, de vrouw van Ajax-middenvelder Davy Klaassen 🔗

👉 Bryan Roy: 'Ajax heeft liggen slapen! Waarom speelt hij niet in Amsterdam?' 🔗

👉 Van Dijk ziet geweldenaar bij Ajax: 'Écht iedereen voelt zich prettig dankzij hem' 🔗