'Ik ben ervan overtuigd dat Steijn het ook in De Kuip gaat laten zien'

Aad de Mos is ervan overtuigd dat zijn scoringsdrift ook bij Feyenoord gaat laten zien. De voormalig trainer van onder meer Ajax en PSV vindt dat de FC Twente-middenvelder een goed karakter heeft en dat er een goede kop op zit.

Steijn is dit seizoen flink op dreef qua scoren en voert de topscorersranglijst aan met 23 doelpunten. Dat het geen incident is blijkt wel uit het feit dat de 23-jarige aanvallende middenvelder afgelopen seizoen ook al goed was voor zeventien competitietreffers in dienst van FC Twente. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Enschedese club en Feyenoord zo goed als rond waren over de transfer van Steijn naar De Kuip.

De Mos vertelt bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat hij Steijn enkele jaren geleden al heeft gezien als jeugdspeler. "Toen hij vijftien was, heb ik hem gezien bij ADO in de jeugd", aldus de oud-trainer. Toen maakte hij al diezelfde goals. Het zijn types die als spits en als nummer tien, later, op dezelfde manier blijven scoren. Dat gaat hij bij Feyenoord ook doen."

"Hij heeft een goed karakter, er staat een goede kop op, hij wil altijd werken en hij luistert goed naar de mensen met wie hij werkt. Het is een doorzettertje en het is een Hageneesje. Hij heeft trots en hij laat het ook zien. Hij is voor niemand bang. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij het ook in De Kuip gaat laten zien", besluit De Mos over Steijn.

