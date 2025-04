Kraay verrast Van Persie volledig: ‘Dus eigenlijk zeg jij…’

Feyenoord en FC Twente zijn akkoord over , die in de zomerse transferperiode de stap naar De Kuip gaat maken, zo meldden verschillende media vrijdag. Na afloop van de zege van de Rotterdammers op PEC Zwolle (4-0), vraagt Hans Kraay junior Robin van Persie naar de deal, die zegt nog van niets te weten. Als de analist aangeeft dat hij wel al van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bevestiging heeft gekregen, reageert Van Persie volledig verrast.

Vrijdag kwam in de loop van de dag naar buiten dat Feyenoord en Twente tot een akkoord zijn gekomen over Steijn, die een contract voor vier seizoenen gaat tekenen in Rotterdam-Zuid. In de avond speelde Feyenoord in eigen huis tegen PEC Zwolle, dat ruim werd verslagen. In het interview na de wedstrijd bij ESPN kan Kraay het niet laten Van Persie te vragen naar Steijn. “Heb je Dennis (te Kloese, red.) al gesproken?”, vraagt de oefenmeester aan de analist, die dat bevestigt. “En?”, is Van Persie heel benieuwd.

“Hij zegt: ‘Als Robin het niet weet, kun je Robin het volgende vertellen: hij gaat deze kant op komen’. Het gaat alleen nog om een paar krabbels onder documenten”, stelt Kraay de trainer van Feyenoord op de hoogte. Van Persie begint vervolgens te lachen. “Weet je dat zeker? Want ik heb nog steeds vanuit de directie geen bevestiging gekregen”, trekt de oud-spits Kraay in twijfel. Wanneer de interviewer aangeeft Te Kloese hierover te hebben gesproken, trekt Van Persie een opvallende conclusie.

Van Persie wacht op bevestiging vanuit Te Kloese

“Dus eigenlijk zeg jij dat jij eerder bevestigd krijgt of wij een speler halen dan ik? Dat is wat je nu zegt.” Kraay antwoordt vervolgens: “Er is nog een beetje werk aan de winkel voor jou hier.” Daarna barst Van Persie in lachen uit. “De verhoudingen zijn in ieder geval duidelijk hier”, voegt de trainer eraan toe. Kraay besluit Van Persie dan te feliciteren met de komst van Steijn en vraagt of de trainer er blij mee is. “Als jij het zegt, Hans. Ik heb nog geen bevestiging vanuit de directie gehad en daar wacht ik wel even op voordat ik er iets over zeg. Ik hoop dat je dat begrijpt.” Dat doet de analist niet, zo stelt hij. “Jij hebt de bevestiging dus wel al gekregen begrijp ik, heel goed”, besluit Van Persie, waarna hij lachend wegloopt.

