Driessen maakt korte metten met Feyenoord-droom: 'Die zat met een blinddoek op de tribune'

Feyenoord boekte vrijdagavond weliswaar een ruime zege op PEC Zwolle (4-0), maar Valentijn Driessen was allesbehalve onder de indruk van het optreden van de Rotterdammers. De verslaggever van De Telegraaf zag dat PEC Zwolle het meeste balbezit had en is van mening dat de bezoekers lieten zien het positiespel ‘beter onder de knie te hebben’ dan de formatie van coach Robin van Persie. Driessen ziet Van Persie en zijn manschappen zich dan ook zeker niet direct kwalificeren voor de Champions League.

Om rechtstreekse kwalificatie voor het miljardenbal af te dwingen, moet je in de Eredivisie minstens tweede worden. De achterstand van Feyenoord op koploper Ajax is, met nog vier speelronden voor de boeg, elf punten. Het verschil tussen nummer twee PSV en Feyenoord is vijf punten. Met de kraker tussen Feyenoord en PSV in aantocht, zou je zeggen dat de Rotterdammers nog niet kansloos zijn in de strijd om de tweede plaats. Maar Driessen denkt daar dus anders over. “Met de wetenschap dat concurrent FC Utrecht met 4-0 won bij RKC, kon Feyenoord zich in De Kuip geen misstap veroorloven tegen PEC Zwolle. Dat gebeurde niet, maar wie na het zien van Feyenoord - PEC Zwolle denkt dat de ploeg van Van Persie een bedreiging kan zijn voor PSV op plaats op twee en dus directe plaatsing voor de Champions League, zat met een blinddoek op de tribune”, zo schrijft Driessen.

Feyenoord liep vrijdagavond al vroeg weg bij PEC Zwolle. Ayase Ueda opende binnen het kwartier de score en elf minuten later stond het na treffers van Antoni Milambo en Igor Paixão al 3-0. Een monsterscore leek in de maak, maar in de tweede helft wist enkel Paixão nog te scoren. Dat was voor Driessen geen verrassing. Hij vond de Rotterdammers helemaal niet goed voetballen. Sterker nog: “De Zwollenaren hadden meer balbezit en lieten zien het positiespel beter onder de knie te hebben dan de Rotterdammers. Dat de bezoekers uit Overijssel Feyenoord desondanks geen strobreed in de weg konden leggen, had vooral te maken met het gebrek aan kwaliteit. De spelers van Johnny Jansen blaften wel, maar beten niet. Sterker, na een redelijke openingsfase hielpen ze Feyenoord een handje”, doelt Driessen onder meer op de blunder van doelman Jasper Schendelaar.

‘PEC deed zichzelf tekort’

PEC Zwolle kon een monsterscore weliswaar voorkomen, maar een 4-0 nederlaag is natuurlijk ook fors. Volgens Driessen deden de Blauwvingers zich daarmee ‘tekort’. “Want het was zeker niet zo dat ze werden vastgespijkerd in het eigen strafschopgebied door een dominant Feyenoord. Het duel speelde zich vooral af op de helft van Feyenoord met balbezit voor PEC Zwolle”, schrijft Driessen, zonder dat het vele balbezit resulteerde in grote kansen. “Dichterbij dan een schot van Eliano Reijnders op de lat kwamen de bezoekers niet. In de tweede helft nam een slordig Feyenoord meer initiatief en beperkte PEC Zwolle zich tot het voorkomen van een afstraffing om niet ook qua doelsaldo in degradatieproblemen te komen. Dat lukte niet helemaal omdat Paixão zijn tweede treffer en Feyenoords vierde liet aantekenen in de 79e minuut.”

Van Persie over de tweede plaats

Feyenoord heroverde dankzij de 4-0 zege de derde plaats op FC Utrecht, dat eerder op de vrijdagavond kinderlijk eenvoudig won van RKC. Feyenoord en FC Utrecht hebben momenteel evenveel punten (62), maar de Domstedelingen speelden wel een wedstrijd meer. Beide ploegen blijven dankzij hun zeges in de race voor de tweede plaats, al rekent Van Persie er zelf niet op dat Feyenoord zich rechtstreeks gaat kwalificeren voor de Champions League. Hij zag concurrent PSV donderdagavond weliswaar vroeg op achterstand komen bij FC Twente, maar zich overtuigend herpakken. “PSV was donderdagavond te goed. Het zal een uitdaging worden om tweede te worden. Ik had even goede hoop donderdagavond, maar die was alweer snel verdwenen. PSV is gewoon een hartstikke goed team met een hartstikke goede trainer”, zei Van Persie na afloop van de wedstrijd tegen PEC.

