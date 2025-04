Paixão onthult: 'Het is mijn droom om voor die club te spelen'

onthult in gesprek met het Braziliaanse O Globo voor welke club hij na zijn periode bij Feyenoord nog dolgraag zou willen uitkomen. "Het is mijn droom om voor Flamengo te spelen", laat de 24-jarige aanvaller weten. Over zijn nabije toekomst wil Paixão, die onder meer wordt gelinkt aan een aantal Italiaanse grootmachten, zich echter nog niet uitspreken.

Feyenoord nam Paixão in de zomer van 2024 voor zo'n 4,5 miljoen euro over van Coritiba FC in zijn vaderland. In zijn derde seizoen is de Braziliaan uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in De Kuip. Vrijdagavond was hij met twee treffers nog mede verantwoordelijk voor de ruime 4-0 thuiszege op PEC Zwolle, waarmee Feyenoord zich definitief verzekerde van Europees voetbal. In alle competities was het dit seizoen al veertien keer raak voor Paixão, die daarbij bovendien ook nog eens zeventien keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot.

De ontwikkeling van Paixão blijft ook in eigen land niet onopgemerkt. De aanvaller maakte eerder dit jaar voor het eerst deel uit van de - enorme - voorselectie van de inmiddels ontslagen Braziliaanse bondscoach Doríval Júnior, tot een definitieve oproep voor O Selecão kwam het echter nog niet. Paixão zegt in het interview dat hij twee doelen heeft: de top van Europa bereiken én Braziliaans A-international te worden. "Het is een droom om mijn land te mogen vertegenwoordigen", vertelt de Feyenoorder. "In blijf rustig en nuchter, er zijn veel goede spelers voor mijn positie", beseft Paixão. "Maar als de tijd rijp is zet ik mijn beste beentje voor."

Vooral in Italië lijkt Paixão goed in de markt te liggen. De aanvaller wordt onder meer in verband gebracht met Napoli, AS Roma én AC Milan, dat eerder Saintago Giménez al los wist te weken uit De Kuip. Paixão wil desgevraagd niet loslaten waar zijn nabije toekomst zal liggen: "Ik ben nu gefocust om hier mijn best te blijven doen." Het zou 'zelfs' een optie kunnen zijn om nog een jaar bij Feyenoord te blijven, schrijft O Globo, maar de kans is ook aanwezig dat de aanvaller zijn kunsten volgend seizoen in een grotere competitie vertoont. Als de krant hem vraagt voor welke Braziliaanse club hij nog wil spelen geeft Paixão wél een openhartig antwoord: "In Brazilië volg ik Coritiba nog steeds op de voet, maar het is mijn droom om voor Flamengo te spelen."

