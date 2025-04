Bezoek voor Van Persie: 'Ik wil beelden zien: waarom speel ik niet?'

blikt in een interview in zijn thuisland Polen terug op zijn tijd onder Robin van Persie bij sc Heerenveen. Hij uit zijn twijfels over diens speelstijl en aanpak, maar ontkent dat er sprake was van ‘ruzie’ met de huidige trainer van Feyenoord.

Bochniewicz weet nog dat hij op Van Persie afstapte toen hij werd gepasseerd voor de wedstrijd tegen NEC van 19 oktober (3-0 nederlaag), ndat hij daarvoor in iedere wedstrijd een basisplek had. “Ik ging gewoon naar hem toe en zei: ‘Trainer, ik snap het niet. Waarom speel ik niet? Laat me maar beelden zien waarop ik fouten heb gemaakt.’ Ik had daarvoor álle wedstrijden gespeeld, dus als ik ineens gepasseerd werd, moest daar toch iets achter zitten”, blikt de 29-jarige stopper terug in een interview met Meczyki.

Die beelden kreeg hij nooit te zien. “Bij de volgende wedstrijd stond ik gewoon weer in de basis. En toen was het klaar, niemand had het er meer over. Of er ruzie was met Van Persie? Nee joh, eerder het tegenovergestelde.” Bochniewicz heeft gemengde gevoelens over de manier waarop Van Persie zijn ploeg wilde laten spelen. “Hij is echt een Guardiola-type. Alles via de opbouw van achteruit, veel met de keeper erbij. Geen lange ballen, alleen kort combineren. Bij Feyenoord kan dat, daar heb je betere spelers. Bij Heerenveen was het soms lastig.”

Bochniewicz, die al sinds december aan de kant staat met een knieblessure, zal één wedstrijd hij niet snel vergeten: de 9-1 nederlaag tegen AZ van 14 september. “Bij 7-1 zeggen trainers meestal: ‘Sluiten, nu is het klaar.’ Maar Van Persie bleef maar roepen dat we moesten blijven opbouwen en hoog druk zetten. Dat is die typische Hollandse voetbalfilosofie. Zelfs als je aan alle kanten wordt weggespeeld, moet je blijven voetballen. Eerlijk? Bij 7-1 weet ik niet of ik mentaal sterk genoeg ben om dan nog achterin ‘tiki-taka’ te spelen. Maar hij wilde dat wel.”

Toch heeft Bochniewicz veel waardering voor zijn oud-trainer. “Hij heeft principes, hij is natuurlijk een legende. Maar als mens is hij heel normaal. Of hij een topcoach wordt? Dat kan zeker. Maar dan moet hij wel bij clubs werken waar hij zijn ideeën ook echt kan uitvoeren, want hij wil echt op z’n ‘Guardiola’s’ spelen – kort, snel en verzorgd.”

