Hij had Vinícius in zijn broekzak, maar Van Persie wil hem niet zien bij Feyenoord

speelde dit seizoen in zeven Champions League-wedstrijden van Feyenoord, maar is inmiddels teruggezet naar de jeugd. De twintigjarige verdediger uit Costa Rica traint niet meer mee met de A-selectie van Robin van Persie en speelde afgelopen weekend mee met Feyenoord Onder 21 tegen de leeftijdsgenoten van FC Groningen (3-1 verlies). Het zijn moeilijke tijden voor de rechtsback.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer 2,5 miljoen euro aan Alajuelense voor de international, die op de Copa América nog de Braziliaanse ster Vinícius Júnior in bedwang hield (0-0). Mitchell werd binnengehaald als een verdediger met sterke fysieke kwaliteiten en ruwe diamant, maar juist zijn nietsontziende speelstijl roept inmiddels vragen op binnen de technische staf.

Trainer Robin van Persie zou Mitchell uit angst voor blessures van andere spelers mijden van het trainingsveld. “Het is een speler die de duels niet schuwt en ook zijn been niet terugtrekt. Hij is misschien wel de reïncarnatie van Rinus Israël”, zei journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Algemeen directeur Dennis te Kloese probeert de zorgen bij de supporters weg te nemen. Mitchell hoeft niet te vrezen voor zijn toekomst in Rotterdam-Zuid, zei hij woensdag tegen het Algemeen Dagblad. “Nee hoor. Jeyland heeft gewoon minuten nodig. En tijd”, zei Te Kloese. Afgelopen winter wierp Feyenoord zich nog voor een vertrek van Mitchell, die in de belangstelling stond van RC Lens. Toch moet hij zich nu bewijzen bij Feyenoord Onder 21.

Het contrast met een paar maanden geleden – toen hij nog tackles inzette tegen de sterren van Internazionale en Bayern München in de Champions League – kan haast niet groter. Volgens ingewijden is Mitchell op dit moment te onstuimig voor de dagelijkse training bij Feyenoord 1. Zijn werklust en duelkracht staan buiten kijf, maar met zijn felle ingrepen zou hij zelfs medespelers kunnen blesseren. Van Persie gaf al aan dat zijn terugzetting deels te maken heeft met aantallen, maar een andere jonge speler als Stephano Carillo trainer wél gewoon mee met het eerste elftal en speelt zijn wedstrijden bij de Onder 21, stipt het Algemeen Dagblad aan.

Toch gloort een mooie zomer voor Mitchell. In zijn thuisland rekent bondscoach Miguel Herrera op hem voor de Gold Cup, het toernooi voor landen uit Noord- en Midden-Amerika. Hij zou in Costa Rica gezien worden als ‘het beste dat het voetbal in Costa Rica was overkomen sinds 2014’, toen het land in de kwartfinale van het WK na penalty’s strandde tegen het Nederlands elftal.

