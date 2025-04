Te Kloese spreekt zich duidelijk uit over geruchten rondom Mitchell

is niet teruggezet naar de beloften van Feyenoord wegens zijn felheid op de training, zo stelt algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het gerucht ging dat Robin van Persie de Costa Ricaan had verbannen omdat hij te fel is op de training, maar daar is volgens de bestuurder niets van waar.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat Mitchell voorlopig niet tot de selectie van Feyenoord zal behoren. De twintigjarige mandekker ontbrak al in de selectie van Van Persie in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard (0-2 zege) en zal ook de komende tijd niet tot het eerste elftal behoren. “Mitchell heeft inderdaad de afgelopen dagen bij de jeugd getraind en ook daar zijn wedstrijden gespeeld”, lichtte Van Persie de absentie van de jonge verdediger toe. “Het heeft vooral met aantallen te maken. Ik moet keuzes maken: wie kan waar minuten maken.”

Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam is er echter meer aan de hand rondom Mitchell. “Laten we het zo zeggen: Mitchell is een speler die traint zoals hij speelt”, stelde de journalist van Voetbal International in de Dick Voormekaar Podcast. “Het is een speler die de duels niet schuwt en ook zijn been niet terugtrekt. Hij is misschien wel de reïncarnatie van Rinus Israël.” Die speelstijl kan Van Persie op de training niet gebruiken: nieuwe blessure zijn nu uit den boze. Zeker sterspelers van Feyenoord moeten beschermd worden. “In zijn jeugdige enthousiasme denkt hij (Mitchell, red.) bij ieder fifty-fifty-duel met Igor Paixão niet: die hebben we nog nodig tegen PSV. Nee, hij denkt: die bal is van mij, koste wat het kost.”

Het ontbreken van Mitchell in de A-selectie van Feyenoord maakt dus de nodige tongen los. Toch hoeft de verdediger niet te vrezen voor zijn toekomst in Rotterdam-Zuid, zo bevestigt Te Kloese in een korte reactie aan het Algemeen Dagblad. “Nee hoor. Jeyland heeft gewoon minuten nodig. En tijd”, zo klinkt het vanuit de bestuurder.

