Van Persie verbant 'kei- en keiharde' speler uit angst van trainingsveld

werd vorige zomer voor een bedrag van 2,5 miljoen overgenomen van LD Alajuelense maar traint momenteel niet mee bij Feyenoord. Coach Robin van Persie stelt dat dit simpelweg met aantallen te maken heeft, maar volgens Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam is er meer aan de hand.

De twintigjarige Mitchell kan als rechtsback uit de voeten, maar is van origine een centrale verdediger. In het hart van de verdediging is Dávid Hancko en Gernot Trauner het goed op elkaar ingespeelde duo, terwijl Givairo Read iets minder krediet heeft, maar op de rechtsbackpositie dit seizoen furore maakt. Toch is het doorbreken van Read niet de enige reden voor een gebrek aan speeltijd voor Mitchell, zo weet Krabbendam.

Artikel gaat verder onder video

"Laten we het zo zeggen: Mitchell is een speler die traint zoals hij speelt", vertelt de journalist in de Dick Voormekaar Podcast. "Het is een speler die de duels niet schuwt en ook zijn been niet terugtrekt. Hij is misschien wel de reïncarnatie van Rinus Israël." Die speelstijl kan Van Persie op de training niet gebruiken: nieuwe blessure zijn nu uit den boze. Zeker sterspelers van Feyenoord moeten beschermd worden. "In zijn jeugdige enthousiasme denkt hij (Mitchell, red.) bij ieder fifty-fifty-duel met Igor Paixão niet: die hebben we nog nodig tegen PSV. Nee, hij denkt: die bal is van mij, koste wat het kost."

LEES OOK: Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord

Voor Feyenoord kunnen de komende weken nog cruciaal worden. De huidige achterstand op PSV is slechts vijf punten en op 11 mei komen de Eindhovenaren naar De Kuip. Verder moet de ploeg van Peter Bosz nog naar Enschede, terwijl de tegenstanders van de Rotterdammers op papier mindere goden zijn. En dus moeten alle belangrijke spelers van Feyenoord heel gehouden worden. "In deze fase van het seizoen moet je ook een beetje op blessures letten", stelt Krabbendam verder over Mitchell. "Ze kunnen zijn instelling wel waarderen, maar ook omdat de verdediging druk bezet is, traint hij met Jong mee. Hij is een aparte speler: hij is kei- en keihard. Mitchell is hier een jaar en moet nog een hoop leren."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Feyenoord. "Frank Arnesen stuurde me weg, bizar." 🔗

👉 Feyenoord gaat een flinke zak geld binnenhalen: "Te Kloese kan zestig miljoen euro cashen." 🔗

👉 Hans Kraay junior ziet opvallende ontwikkeling bij Robin van Persie: "Jij gelooft me niet, maar..." 🔗

👉 Uitstekend nieuws voor Feyenoord: een belangrijke pion gaat zijn contract met een jaar verlengen. 🔗

👉 In-Beom Hwang schittert op het middenveld en probeert zich nu ook buiten de lijnen van waarde te maken. 🔗